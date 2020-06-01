Запуск городской электрички в Киеве перенесли: названа новая дата

Украина

В то время, как в ряде областей Украины с 1 июня возобновили движение электричек, городская электричка в Киеве по-прежнему не будет работать — ее запуск перенесли, ориентировочно, на неделю.

Как сообщают в «Киевпастрансе», из-за приостановки работы на время карантина работники депо «Фастов-1» не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.

«Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо „Фастов-1“ АО „Укрзалізниця“, окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», — говорится в сообщении.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине увеличили срок предварительной продажи железнодорожных билетов — их можно купить за 90 суток до отправления поезда. Раньше билеты можно было покупать за 45−60 суток до отъезда.



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