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Запуск городской электрички в Киеве перенесли: названа новая дата
В то время, как в ряде областей Украины с 1 июня возобновили движение электричек, городская электричка в Киеве по-прежнему не будет работать — ее запуск перенесли, ориентировочно, на неделю.
Как сообщают в «Киевпастрансе», из-за приостановки работы на время карантина работники депо «Фастов-1» не успели выполнить ремонтные работы электропоездов городской электрички.
«Согласно информации, предоставленной производственным подразделением моторвагонного депо „Фастов-1“ АО „Укрзалізниця“, окончание ремонта электропоездов ориентировочно ожидается 7 июня», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», с 1 июня в Украине увеличили срок предварительной продажи железнодорожных билетов — их можно купить за 90 суток до отправления поезда. Раньше билеты можно было покупать за 45−60 суток до отъезда.
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