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Билет на поезд теперь можно будет купить за три месяца
В Украине, где уже возобновили продажу билетов на некоторые поезда дальнего следования, с 1 июня увеличивают срок для предварительной покупки проездных документов.
По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 1 июня билет можно будет купить за 90 дней до отправления поезда, а не за 45−60 суток, как это было раньше.
«Так „Укрзалізниця“ сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это — дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки», — отметил Криклий.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первыми в компании открыли продажу билетов на пять поездов «Интерсити+».
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».32
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