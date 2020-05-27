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Украина

Билет на поезд теперь можно будет купить за три месяца

15:33 27 мая 2020
Вокзал в Киеве
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Украине, где уже возобновили продажу билетов на некоторые поезда дальнего следования, с 1 июня увеличивают срок для предварительной покупки проездных документов.

По информации министра инфраструктуры Владислава Криклия, с 1 июня билет можно будет купить за 90 дней до отправления поезда, а не за 45−60 суток, как это было раньше.

«Так „Укрзалізниця“ сможет более гибко реагировать на спрос и заранее назначать поезда на более популярные даты и направления, а для пассажиров это — дополнительное удобство и возможность эффективнее планировать свои поездки», — отметил Криклий.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», первыми в компании открыли продажу билетов на пять поездов «Интерсити+».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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