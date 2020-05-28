26.80 / 27.05 29.24 / 29.70
Киев: +13
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

С 1 июня возобновится движение электричек в 10 областях (список)

20:01 28 мая 2020
Электричка
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

«Укрзалізниця» с 1 июня начинает восстанавливать курсирование пригородных поездов. С этой даты возобновляется и междугородное сообщение.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов», — отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик в сообщении на сайте компании «Укрзалізниця».

Прока получено разрешение от облгосадминистраций на восстановление пригородного сообщения в следующих областях:

  • Полтавской,
  • Харьковской,
  • Луганской,
  • Донецкой,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Одесской,
  • Житомирской,
  • Черкасской,
  • Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкой — Волочиск).

Ранее сообщалось, что АО «Укрзалізниця» сменит руководство филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» из-за нарушений при отборе контрагента питания в скоростных поездах «Интерсити».

186

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Полицейские попали в смертельную аварию на трассе Киев-Харьков: фото с места трагедии

Электричка

С 1 июня возобновится движение электричек в 10 областях (список)

Комбриг Юрий Межаков

Без отца остались двое детей: названа причина смерти комбрига ВСУ Межакова

В Киеве вспышка COVID-19 в больнице скорой помощи: появились противоречивые данные о заболевших

В Киеве вспышка COVID-19 в больнице скорой помощи: появились противоречивые данные о заболевших

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер