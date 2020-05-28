Украина

С 1 июня возобновится движение электричек в 10 областях (список)

«Укрзалізниця» с 1 июня начинает восстанавливать курсирование пригородных поездов. С этой даты возобновляется и междугородное сообщение.

«Сейчас мы получили разрешение на запуск ряда электричек в 10 областях. Поэтому со следующей недели восстановят свои маршруты 214 пригородных поездов», — отметил и.о. председателя правления компании Иван Юрик в сообщении на сайте компании «Укрзалізниця».

Прока получено разрешение от облгосадминистраций на восстановление пригородного сообщения в следующих областях:

Полтавской,

Харьковской,

Луганской,

Донецкой,

Ивано-Франковской,

Тернопольской,

Одесской,

Житомирской,

Черкасской,

Хмельницкой (в направлении Жмеринка — Гречаны и Хмельницкой — Волочиск).

Ранее сообщалось, что АО «Укрзалізниця» сменит руководство филиала «Украинская железнодорожная скоростная компания» из-за нарушений при отборе контрагента питания в скоростных поездах «Интерсити».

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