Назван самый культовый предмет одежды в истории моды (фото)

Стиль жизни

В результате опроса, проведенного в Великобритании по заказу компании Samsung и приуроченного к выпуску новой модели парового шкафа для одежды Samsung AirDresser, определился самый культовый предмет одежды в истории моды. Как сообщает издание The Mirror, на первом месте оказалась мини-юбка.

Считается, что мини-юбка была создана английским модельером Мэри Куант в 1960-х годах. Росту ее популярности способствовало появление английской модели Джин Шримптон в коротком белом платье во время скачек в Мельбурне в 1965 году, которое произвело настоящую сенсацию. Хотя, по словам самой Шримптон, длина юбки объяснялась тем, что у дизайнера Колина Ральфа просто не хватило материала.

Мини-юбке удалось опередить маленькое черное платье, идею которого в 1926 году придумала французский дизайнер Коко Шанель. Такой универсальный классический наряд можно надеть днем на работу в офис и на торжественный вечерний прием.

Третье место заняли ультракороткие шорты, которые впервые вошли в моду в 1970-х годах.

В первую десятку вошли также джинсовые жакеты, туфли на платформе, расклешенные брюки, кожаные байкерские куртки, подплечники, сапоги высотой до колена и облегающие джинсы-скинни.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Жилетки и остроконечные воротники названы главные тренды лета.



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