26.71 / 26.95 29.42 / 29.91
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Стиль жизни

Назван самый культовый предмет одежды в истории моды (фото)

10:52 1 июня 2020
Мини-юбка
Анна ДЖЕДЖУЛА, «ФАКТЫ»

В результате опроса, проведенного в Великобритании по заказу компании Samsung и приуроченного к выпуску новой модели парового шкафа для одежды Samsung AirDresser, определился самый культовый предмет одежды в истории моды. Как сообщает издание The Mirror, на первом месте оказалась мини-юбка.
Считается, что мини-юбка была создана английским модельером Мэри Куант в 1960-х годах. Росту ее популярности способствовало появление английской модели Джин Шримптон в коротком белом платье во время скачек в Мельбурне в 1965 году, которое произвело настоящую сенсацию. Хотя, по словам самой Шримптон, длина юбки объяснялась тем, что у дизайнера Колина Ральфа просто не хватило материала.

Мини-юбке удалось опередить маленькое черное платье, идею которого в 1926 году придумала французский дизайнер Коко Шанель. Такой универсальный классический наряд можно надеть днем на работу в офис и на торжественный вечерний прием.

Третье место заняли ультракороткие шорты, которые впервые вошли в моду в 1970-х годах.

В первую десятку вошли также джинсовые жакеты, туфли на платформе, расклешенные брюки, кожаные байкерские куртки, подплечники, сапоги высотой до колена и облегающие джинсы-скинни.

Ранее «ФАКТЫ» писали — Жилетки и остроконечные воротники названы главные тренды лета.

3

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Владимир Остапчук

Владимир Остапчук поставил точку в публичных разборках с бывшей женой

Контур

В Харькове мать с ребенком «выпали из окна»: фото с места жуткой трагедии

Зеленский, Путин

Путин Зеленского ненавидит — тот подал россиянам «плохой пример», — Игорь Соловей

ДТП

На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер