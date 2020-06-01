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В Украине рассказали, чем Зеленский раздражает Путина
Президент РФ ненавидит и презирает Владимира Зеленского. О причинах этого рассказал в интервью «ФАКТАМ» журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.
Хотя противники Зеленского упрекают его в доверии к президенту России и в реализации политики Путина относительно Украины, публичная риторика президента Украины не имеет решающего значения.
«Главное лишь в том, что сам Путин Зеленского презирает, — утверждает Игорь Соловей. — Во-первых, потому что украинский президент подает россиянам „плохой пример“: возможность сменяемости власти, да еще и кем — каким-то бывшим клоуном! Во-вторых, Путин ненавидит Зеленского за то, что этот неопытный в государственном управлении человек до сих пор сопротивляется и отказывается поцеловать российский флаг и присягнуть Кремлю (как сделал, например, молдавский президент Игорь Додон)».
По словам аналитика, Путин — это выстроенная годами система ценностей, реализующая планы относительно Украины, которые не зависят от личных симпатий или антипатий главы Кремля.
Ранее сообщалось, что рейтинг Путина в России рекордно снизился.183
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