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Политика

В Украине рассказали, чем Зеленский раздражает Путина

11:17 1 июня 2020
Зеленский и Путин
Сергей ГОРЕЛОВ, «ФАКТЫ»

Президент РФ ненавидит и презирает Владимира Зеленского. О причинах этого рассказал в интервью «ФАКТАМ» журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

Хотя противники Зеленского упрекают его в доверии к президенту России и в реализации политики Путина относительно Украины, публичная риторика президента Украины не имеет решающего значения.

«Главное лишь в том, что сам Путин Зеленского презирает, — утверждает Игорь Соловей. — Во-первых, потому что украинский президент подает россиянам „плохой пример“: возможность сменяемости власти, да еще и кем — каким-то бывшим клоуном! Во-вторых, Путин ненавидит Зеленского за то, что этот неопытный в государственном управлении человек до сих пор сопротивляется и отказывается поцеловать российский флаг и присягнуть Кремлю (как сделал, например, молдавский президент Игорь Додон)».

По словам аналитика, Путин — это выстроенная годами система ценностей, реализующая планы относительно Украины, которые не зависят от личных симпатий или антипатий главы Кремля.

Ранее сообщалось, что рейтинг Путина в России рекордно снизился.

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