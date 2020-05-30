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Доверяет лишь каждый четвертый: рейтинг Путина в России упал до рекордной отметки
В России снизился рейтинг доверия к президенту Владимиру Путину. Сейчас он составляет 25%. Это следует из социологического опроса, проведенного специалистами «Левада-центра» 22−24 мая.
Так, участникам опроса предлагали назвать 5−6 политиков, которым они больше всего доверяют. Путина назвали 25% россиян. Далее в рейтинге доверия идет министр обороны РФ Сергей Шойгу (14%) и премьер-министр Михаил Мишустин (11%). 16% опрошенных заявили, что не доверяют никому, а 33% затруднились с ответом.
Отметим, что опрос проведен по репрезентативной выборке населения России объемом 1623 человека в возрасте от 18 лет и старше. Исследование проводилось методом телефонных интервью (CATI) по случайной двухосновной выборке (RDD) номеров мобильных и стационарных телефонов. Статистическая погрешность не превышает 2,4%.
Как писали «ФАКТЫ», ранее более 80% россиян поддерживали Путина. В целом, если анализировать поддержку Путина с 2000 года, то она начиналась с 70% одобряющих, постепенно выросла до 81% в 2004-м, резко обрушилась до 66% в 2005-м, но затем снова пошла в рост. Пик пришелся на 2008 год, затем, очевидно, сыграл свою роль экономический кризис. Процент позитивных оценок просел и восстановился только к 2015-му. Очередное обрушение случилось в 2019 году, когда показатель одобрения с 81% сменился скромными 64%.35
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Как КОРД обезвреживал броварскую группировку после скандальной перестрелки с винницкими: опубликовано видео
— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.