Путин Зеленского ненавидит — тот подал россиянам «плохой пример», — Игорь Соловей

Украина

Несмотря на то что глава Офиса президента Украины Ермак и участник переговоров Трехсторонней контактной группы вице-премьер Резников, отвечая на прямые вопросы, называют Россию страной-агрессором, в устах Зеленского это определение звучит гораздо реже.

Напомним, в период президентства Порошенко разрабатывалась стратегия деоккупации Донбасса и Крыма. И хотя самостоятельно Украина не много могла сделать для ее реализации, тем не менее был заявлены «механизм малых шагов», идея крымскотатарской автономии, приняты ряд законов. . У Зеленского в этом плане до сих пор не озвучено практически ничего, кроме идеи экономического сотрудничества с оккупированными территориями. Свидетельствует ли это о реализации российского плана превращения ОРДЛО в «украинское Приднестровье», «ФАКТАМ» рассказал журналист-международник, аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей. В предыдущих частях интервью он рассказал об успехах Зеленского на международной арене, а также ответил на вопросы, нужны ли нынешней президентской команде миротворцы на Донбассе и какие риски влечет возвращение ОРДЛО в состав Украины.

— Официальный статус России не изменился и при Зеленском — она как была для Украины страной-агрессором, так ею и осталось. И именно исходя их этого строится политика новых властей. С той лишь разницей, что публичная риторика первых лиц Украины в определенные периоды была менее агрессивной, чем раньше. Ну это, наверное, чтобы не дергать тигра за усы, — говорит Игорь Соловей. — У команды Зеленского тоже есть свои «фишки». Среди новых инициатив — проведение местных выборов на оккупированных территориях уже осенью (вместе с выборами на украинской территории); шаги гуманитарной направленности (строительство новых переходов, мостов и т. п), разведение войск в определенных точках. А также модернизация Минских договоренностей. Что-то из этого работает, что-то в процессе выполнения, а кое-что не «взлетит». Но сидеть сложа руки нельзя, иначе это даст повод противникам сказать, дескать, «Киев отказался от ОРДЛО, поэтому давайте уже их присоединять к России».

— В конце апреля Верховная Рада приняла обращение к парламентам стран мира с призывом осудить российскую агрессию. А уже в середине мая схожее обращение с призывом почтить память погибших в борьбе с нацизмом, не дать России «приватизировать» победу во Второй мировой войне и осудить ее агрессию против Украины принято не было. Причем «за» не проголосовала половина пропрезидентской фракции. Что изменилось за полмесяца?

— Ничего не изменилось. Такие даты, как 9 мая, 22 июня, всегда будут прекрасным поводом для спекуляций. Особенно перед выборами. Хотя это и чудесная возможность посмотреть на настоящие лица политиков, которые пришли к власти совсем под другими лозунгами.

— В команде Зеленского то и дело озвучивают идею подачи воды в Крым. Поговаривают даже о приватизации для этого Северо-Крымского и Каховского каналов — чтобы все совершалось якобы не на государственном уровне. Следует ли Украине пускать днепровскую воду в Крым и какими будут последствия?

— Ответ на этот вопрос очевиден для всех: состояние оккупированной территории является заботой исключительно оккупационной администрации, то есть России, которая не только захватила Крым, но и «официально» включила его в свой состав.

Поэтому подача днепровской воды на полуостров является способом облегчить оккупанту жизнь (ведь невозможно разделить ее для захватчиков и для гражданских). И любой политик в Украине, выступающий за возобновление подачи воды в Крым, сознательно или неосознанно является пособником оккупации.

— На вопрос, верит ли он Путину, Зеленский как-то сказал, что никому не доверяет. В то же время противники Зеленского упрекают его не только в доверии к российскому президенту, но и в реализации путинской политики относительно Украины…

- Публичная риторика Зеленского, конечно, может морально задевать многих в Украине. Но на деле совсем неважно, что думает Зеленский о Путине, верит или не верит ему. Главное лишь в том, что сам Путин Зеленского презирает.

Во-первых, потому что украинский президент подает россиянам «плохой пример»: возможность сменяемости власти, да еще и кем — каким-то бывшим клоуном! Во-вторых, Путин ненавидит Зеленского за то, что этот неопытный в государственном управлении человек до сих пор сопротивляется и отказывается поцеловать российский флаг и присягнуть Кремлю (как сделал, например, молдавский президент Игорь Додон).

Поэтому какие бы сигналы ни посылал Зеленский, надеясь ублажить Путина, — это ему не поможет. Лидер Кремля — это не столько конкретный человек, сколько выстроенная годами система ценностей, которая реализует планы относительно Украины независимо от симпатий/антипатий «царя».

Продолжение интервью с Игорем Соловьем читайте в ближайшие дни.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», экс-секретарь СНБО Александр Данилюк считает: Зеленский проиграет, если начнет подковерные игры с Путиным.

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