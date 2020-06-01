- 11:39 Доллар в обменниках дешевле 27 гривен: курс валют на 1 июня
- 11:22 Хачериди схватил соперника за лицо в первой же игре после 5-матчевой дисквалификации
- 11:17 В Украине рассказали, чем Зеленский раздражает Путина
- 11:13 Опасные танцы: Алина Гросу травмировала коллегу
- 10:57 В Боярке под Киевом опять сломали фонтан: момент попал на видео
- 10:52 Назван самый культовый предмет одежды в истории моды
- 10:32 На Харьковщине пассажирский автобус влетел в дерево: фото с места аварии
- 10:26 Владимир Остапчук поставил точку в публичных разборках с бывшей женой
- 10:21 "Укрзалізниця" запускает более 40 поездов: опубликована карта
- 10:05 Бой Ломаченко — Лопес может пройти со зрителями: названы сроки
- 10:01 Рака ждут проблемы на работе, а Рыб — денежные поступления: гороскоп на неделю
- 09:58 Олег Винник снова назван лучшим певцом: все победители премии "Золотая Жар-Птица"
Хачериди схватил соперника за лицо в первой же игре после 5-матчевой дисквалификации (фото, видео)
Действующий чемпион Беларуси «Динамо» (Брест), неудачно начавший сезон, с тремя украинцами Евгением Хачериди, Александром Нойоком и Артемом Милевским в составе в матче 11-го тура разгромил в принципиальной дуэли брестский «Рух» (4:1).
Отметим, что в этом поединке в составе номинальных гостей экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Хачериди впервые вышел на поле после 5-матчевой дисквалификации. И едва не нарвался на новую. В одном из эпизодов в конце встречи защитник после грубого фола соперника на его партнере по команде решил устроить самосуд, схватив игрока «Руха» за лицо. Благо, арбитр ограничился устным замечанием украинцу.
Напомним, что матче с «Витебском» Хачериди сначала был удален с поля за удар ногой соперника, а после финального свистка в подтрибунном помещении пытался ударить арбитра. В итоге украинца дисквалифицировали на пять встреч и оштрафовали на на 1350 рублей (примерно — 15 000 гривен).
Но нет худа без добра. Будучи отстраненным от футбола, Женя смог в семейном кругу отметить день рождения своих двойняшек Евы и Даниэля, которым исполнилось 5 лет.
Добавим, что после 11 туров брестское «Динамо» с 16 очками занимает шестое место, отставая от лидирующего БАТЭ на девять пунктов («Шахтер» Юрия Вернидуба с 21 баллом идет четвертым).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» на последних секундах овертайма проиграло в финале Кубка Беларуси БАТЭ.
Фото ФК «Динамо» (Брест)128
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
— Д-а-а-а... — сказала бабка, pассматривая женские трусики стринги на вещевом рынке. — Случись что — и опозориться некуда!