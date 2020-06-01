Спорт

Хачериди схватил соперника за лицо в первой же игре после 5-матчевой дисквалификации (фото, видео)

Действующий чемпион Беларуси «Динамо» (Брест), неудачно начавший сезон, с тремя украинцами Евгением Хачериди, Александром Нойоком и Артемом Милевским в составе в матче 11-го тура разгромил в принципиальной дуэли брестский «Рух» (4:1).

Отметим, что в этом поединке в составе номинальных гостей экс-игрок киевского «Динамо» и сборной Украины Хачериди впервые вышел на поле после 5-матчевой дисквалификации. И едва не нарвался на новую. В одном из эпизодов в конце встречи защитник после грубого фола соперника на его партнере по команде решил устроить самосуд, схватив игрока «Руха» за лицо. Благо, арбитр ограничился устным замечанием украинцу.

Напомним, что матче с «Витебском» Хачериди сначала был удален с поля за удар ногой соперника, а после финального свистка в подтрибунном помещении пытался ударить арбитра. В итоге украинца дисквалифицировали на пять встреч и оштрафовали на на 1350 рублей (примерно — 15 000 гривен).

Но нет худа без добра. Будучи отстраненным от футбола, Женя смог в семейном кругу отметить день рождения своих двойняшек Евы и Даниэля, которым исполнилось 5 лет.

Добавим, что после 11 туров брестское «Динамо» с 16 очками занимает шестое место, отставая от лидирующего БАТЭ на девять пунктов («Шахтер» Юрия Вернидуба с 21 баллом идет четвертым).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что брестское «Динамо» на последних секундах овертайма проиграло в финале Кубка Беларуси БАТЭ.

Фото ФК «Динамо» (Брест)

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