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Доллар в обменниках дешевле 27 гривен: курс валют на 1 июня
После того, как накануне минувших выходных Нацбанк установил курс на уровне 26,91 гривни за доллар, в понедельник, 1 июня, американскую валюту на «черном рынке» продают по 26,86 гривни.
Данные о ситуации на валютном рынке, в том числе и об обменных курсах в банках, публикует «Минфин». Также сообщается, что торги на межбанке открылись в диапазоне 26,82/26,85 грн за доллар.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на временно оккупированных территориях Донецкой области боевики запрещают хождение украинской гривни.
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— На улице гололед. Мечта о том, что мужчины будут у моих ног, начинает осуществляться. Пока сходила в магазин, двум помогла встать, а с одним даже... полежала!