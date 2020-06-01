26.71 / 26.94 29.42 / 29.92
Киев: +11
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Доллар в обменниках дешевле 27 гривен: курс валют на 1 июня

11:39 1 июня 2020
Доллары
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как накануне минувших выходных Нацбанк установил курс на уровне 26,91 гривни за доллар, в понедельник, 1 июня, американскую валюту на «черном рынке» продают по 26,86 гривни.

Данные о ситуации на валютном рынке, в том числе и об обменных курсах в банках, публикует «Минфин». Также сообщается, что торги на межбанке открылись в диапазоне 26,82/26,85 грн за доллар.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», на временно оккупированных территориях Донецкой области боевики запрещают хождение украинской гривни.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Ядерное оружие

В Украине заговорили о пересмотре Будапештского меморандума

Стадо коров

Стадо коров убило пенсионера

Зеленский и Путин

В Украине рассказали, чем Зеленский раздражает Путина

Полиция у Белого дома

Дональд Трамп спрятался в подземном бункере во время массовых протестов у Белого дома

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер