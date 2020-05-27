Боевики "ДНР" запретили рассчитываться на "таможне" гривнями

Украина

На оккупированной части Донецкой области боевики «ДНР» запретили расплачиваться гривнями. Раньше украинской валютой можно было уплатить «мзду» за товары/продукцию, вывозимую за линию разграничения. Теперь было объявлено, что плата будет приниматься только в российских рублях.



Также оккупанты в ближайшее время собираются полностью запретить гривневые платежи, перечисляемые местным «налоговикам». Взимать с бизнеса в ОРДО будут исключительно российские рубли.

Напомним, с самого начала оккупации террористы на Донбассе запретили все украинское, кроме денег. Курс гривни к рублю при этом был крайне заниженным. Также были установлены жесткие лимиты на ввоз украинских товаров (в основном продуктов) в ОРДЛО.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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