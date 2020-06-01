Деньги

Банкротство Международного аэропорта «Киев» ударит по международному имиджу столицы и дестабилизирует экономическую ситуацию в Украине. Об этом пишет Gazeta.ua в материале «В преддверии открытого неба: останется ли у Киева свой аэропорт?».

«МА «Киев» — второй в стране по пассажиропотоку. До пандемии он ежемесячно принимал до 170 тыс. пассажиров и обслуживал до 2 тысяч рейсов. Аэропорт с высокой пропускной способностью в черте города был главным условием проведения Евро-2012 и финала Лиги чемпионов УЕФА. «В случае закрытия аэропорта «Киев» Украине придется забыть о событиях такого масштаба, а киевлянам — о быстром и комфортном трансфере», — говорится в материале.

«Аэропорт также является вторым налогоплательщиком Киева и генерирует тысячи рабочих мест: в аэропорту работают 2 тысячи сотрудников, еще 8 тысяч человек — в смежных предприятиях. «Одно рабочее место в авиации создает примерно 5 рабочих мест в смежных отраслях. Любое сокращение персонала повлияет и на другие отрасли», — цитирует Gazeta. uа эксперта по авиации Богдана Долинце.

По мнению авиаэкспертов, у государства есть инструменты, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и не допустить банкротства аэропорта. В частности, они отметили, такие меры как пересмотр акцизов на авиационное топливо, отмену НДС на внутренних перевозках, льготы по выплатам ЕСВ, частичную компенсацию лизинговых платежей, введение минимальных ставок на авиационное обслуживание и т. д. Однако ни один из этих механизмов не был задействован.

«Может, кроме создания обещанных новых 100 500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места на коммунальных предприятиях», — цитирует издание блогера Сергея Наумовича.

Напомним, 25 мая «Левый берег» опубликовал интервью гендиректора ООО «Мастер-Авиа» Олега Левченко, в котором тот сообщил, что аэропорт «Киев» оказался на грани банкротства и не переживет кризис без поддержки государства: «Из-за пандемии аэропорт потерял весь пассажиропоток и 92% доходов. При этом продолжает нести серьезные расходы на содержание инфраструктуры, выполнение налоговых и кредитных обязательств. Аэропорт дважды обращался в Кабмин и Офис президента, однако никаких решений за этим не последовало».

В 2010 году ООО «Мастер-Авиа» выиграло конкурс на аренду части имущества коммунального предприятия «МА «Киев». Инвестор отвечает за работу пассажирских терминалов, обслуживание самолетов и пассажиров, авиационную безопасность, КП — за взлетно-посадочную полосу и весь аэродром. За последние 10 лет «Мастер-Авиа» инвестировало в реконструкцию и строительство новых терминалов порядка 2 миллиардов гривен.

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