- 14:40 В Киеве "заминировали" Мост метро: как это повлияло на график движения поездов
- 14:39 50-летний киевлянин систематически развращал школьниц: шокирующие подробности
- 14:29 Боевики с беспилотника сбросили боеприпас на позиции ВСУ: ранен военный
- 14:21 Эксперты предупредили о тяжелых экономических последствиях в случае банкротства аэропорта «Киев», — СМИ
- 14:16 Футбольный клуб построит стадион с 400 квартирами
- 14:06 В Офисе президента хотят создать для Зеленского пул журналистов
- 13:50 Отстраненному начальнику полиции Винничины за два дня нашли должность в руководстве
- 13:48 На Одесской ЖД на ходу загорелась электричка: фото с места ЧП
- 13:34 В России появилась огромная надпись «Путин — вор»: росСМИ сознательно исправили ее фото
- 13:28 Украина возобновляет авиарейсы в Европу: названа дата и направления
- 13:19 Где можно пересечь границу Украины и кого пропустят через КПВВ в Крым и ОРДЛО
- 13:08 В Киеве из-за вспышки COVID-19 закрыли на карантин женский монастырь
Эксперты предупредили о тяжелых экономических последствиях в случае банкротства аэропорта «Киев», — СМИ
Банкротство Международного аэропорта «Киев» ударит по международному имиджу столицы и дестабилизирует экономическую ситуацию в Украине. Об этом пишет Gazeta.ua в материале «В преддверии открытого неба: останется ли у Киева свой аэропорт?».
«МА «Киев» — второй в стране по пассажиропотоку. До пандемии он ежемесячно принимал до 170 тыс. пассажиров и обслуживал до 2 тысяч рейсов. Аэропорт с высокой пропускной способностью в черте города был главным условием проведения Евро-2012 и финала Лиги чемпионов УЕФА. «В случае закрытия аэропорта «Киев» Украине придется забыть о событиях такого масштаба, а киевлянам — о быстром и комфортном трансфере», — говорится в материале.
«Аэропорт также является вторым налогоплательщиком Киева и генерирует тысячи рабочих мест: в аэропорту работают 2 тысячи сотрудников, еще 8 тысяч человек — в смежных предприятиях. «Одно рабочее место в авиации создает примерно 5 рабочих мест в смежных отраслях. Любое сокращение персонала повлияет и на другие отрасли», — цитирует Gazeta. uа эксперта по авиации Богдана Долинце.
По мнению авиаэкспертов, у государства есть инструменты, которые позволили бы стабилизировать ситуацию и не допустить банкротства аэропорта. В частности, они отметили, такие меры как пересмотр акцизов на авиационное топливо, отмену НДС на внутренних перевозках, льготы по выплатам ЕСВ, частичную компенсацию лизинговых платежей, введение минимальных ставок на авиационное обслуживание
«Может, кроме создания обещанных новых 100 500 тысяч рабочих мест неизвестно где и как, стоит побеспокоиться о сохранении уже существующих с помощью всяческой поддержки хозяйствующих субъектов? Это для налогоплательщиков будет дешевле, чем содержать безработных и создавать для них рабочие места на коммунальных предприятиях», — цитирует издание блогера Сергея Наумовича.
Напомним, 25 мая «Левый берег» опубликовал интервью гендиректора ООО «Мастер-Авиа» Олега Левченко, в котором тот сообщил, что аэропорт «Киев» оказался на грани банкротства и не переживет кризис без поддержки государства: «Из-за пандемии аэропорт потерял весь пассажиропоток и 92% доходов. При этом продолжает нести серьезные расходы на содержание инфраструктуры, выполнение налоговых и кредитных обязательств. Аэропорт дважды обращался в Кабмин и Офис президента, однако никаких решений за этим не последовало».
В 2010 году ООО «Мастер-Авиа» выиграло конкурс на аренду части имущества коммунального предприятия «МА «Киев». Инвестор отвечает за работу пассажирских терминалов, обслуживание самолетов и пассажиров, авиационную безопасность, КП — за взлетно-посадочную полосу и весь аэродром. За последние 10 лет «Мастер-Авиа» инвестировало в реконструкцию и строительство новых терминалов порядка 2 миллиардов гривен.87
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Одесса, рынок. Крупных размеров дама подходит к контейнеру с кофточками и спрашивает у продавца: — А что-нибудь веселенькое на меня есть? — Нет, мадам. Вас хочется... обнять и плакать.