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Мужчина угрожает взорвать Мост метро в Киеве: онлайн-трансляция с места происшествия
В Киеве, где мужчина с пакетом угрожает взорвать столичный Мост метро, полицейские блокировали близлежащую территорию.
«Громадське» ведет прямую трансляцию с места события. На место ЧП приехал полицейский броневик
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по «красной ветке» столичного метро поезда курсируют от станции «Лесная» до «Дарницы» и от «Академгородка» до «Арсенальной».558
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Приходит жена домой навеселе. Муж из спальни говорит: — Солнышко мое, что это у тебя там упало? — Моя шубка... — А почему с таким грохотом? — Твое солнышко из нее вылезти не успело!..