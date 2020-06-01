Происшествия

Мужчина угрожает взорвать Мост метро в Киеве: онлайн-трансляция с места происшествия

В Киеве, где мужчина с пакетом угрожает взорвать столичный Мост метро, полицейские блокировали близлежащую территорию.

«Громадське» ведет прямую трансляцию с места события. На место ЧП приехал полицейский броневик

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», по «красной ветке» столичного метро поезда курсируют от станции «Лесная» до «Дарницы» и от «Академгородка» до «Арсенальной».

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