Происшествия

Минирование Моста метро в Киеве: появились первые фото и видео

В понедельник, 1 июня, в Киеве перекрыли движение на Мосту метро, что внесло изменения в работу подземки.

Периметр оградила полиция, пока что точно ничего не известно, всех отправляют в объезд.

Введена операция «Гром». Предполагается, что снова кто-то сообщит о минировании, пишет «ДТП. Киев».

В соцсетях сообщают, что на мосту стоит человек с черным пакетом и проводами в руках

Назар Приходько пишет, что мост перекрыли ​​из-за угрозы взрыва. На мосту действительно есть мужчина с пакетом в руке, из которого торчит шнур, подключенный к пульту в руке. По его словам, потенциальный подрывник приехал на мост в автомобиле белого цвета. Мужчина якобы требует срочной встречи с Аваковым.

Журналист опубликовал несколько фото с места ЧП, в том числе фотографию «подрывника».

Напомним, Мост метро «минировали» осенью 2019 года. Тогда о взрывчатке сообщал Алексей Белько, которого задержали в ходе полицейской спецоперации.

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