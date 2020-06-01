Шоу-бизнес

Победительницей четвертого сезона популярного реалити Нового канала «Від пацанки до панянки» стала 19-летняя Женя #Батюшка Мазур из Винницы. Она пришла на проект, имея серьезную наркотическую зависимость, и прошла все круги ада, чтобы отказаться от запрещенных веществ. В качестве приза Женя получила 100 тысяч гривен и золотую брошку в виде феникса — символа возрождения. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» «пацанка» рассказала, на что потратила деньги, почему хотела покинуть реалити и как попала в клинику для наркозависимых.

― Евгения, поздравляем с победой! Как вам живется в статусе лучшей ученицы Школы леди?

― Очень ответственно и почетно! Спасибо всем, кто работал над проектом. Все эти люди изменили мою судьбу. Благодаря им моя жизнь стала совершенно другой. Никто не знает, что сейчас ждало бы меня без реалити. Но не будем о плохом.

― Что вы почувствовали, когда директор Школы леди Татьяна Мокриди назвала вас победительницей?

― Вспоминаю этот момент и до сих пор идут мурашки по коже. Я мечтала победить. Но не была уверена на 100%, что именно мне достанется золотая брошка в виде птицы феникса. Думала, педагоги выберут Юлю Чигринец. Она достойный конкурент и очень изменилась на проекте. Свою победу считаю честной и заслуженной. Я старалась поменяться, но, главное, никогда и никого не подставила на проекте, не плела интриг и не желала другим зла.

― В прошлом интервью «ФАКТАМ» вы рассказывали, что переехали в Киев после проекта, а еще добровольно легли в реабилитационный центр для наркозависимых.

― Дома мне было очень непросто сдерживаться. Часто посещали мысли о наркотиках. Откровенно, была близка к срыву. Сдерживали воспоминания о тех усилиях и времени, которое я и другие люди вложили в мои изменения. Решила бороться с зависимостью до конца и лечь в реабилитационный центр. Ведь понимала, что мне не удастся сбежать от наркотиков — везде можно найти дозу. Еще мне придется приезжать к маме и брату, и всегда будет соблазн встретиться со старой компанией и употребить. Хотела разобраться, что делать в таких ситуациях, как себя сдерживать. В центре я познакомилась с людьми с разным сроком трезвости. Были те, которые гораздо позже одумались. Они убиты наркотиками не только психологически, но и физически. Их пример и есть мотивация не возвращаться туда, откуда меня вытащили на проекте.

Женя: «Я никого не подставила на проекте, не плела интриг и не желала другим зла»

― Без наркотиков ваша жизнь сложилась бы иначе…

― Знаете, я ни капли не жалею о том, что у меня было до реалити! Это опыт. Пускай он был негативный, но я благодарна, что вышла из этой истории живой. Далеко не все наркоманы прекращают употреблять. У многих даже не появляется мысль, что они живут как-то неправильно. После проекта много раз я была в Виннице и видела тех ребят, с которыми проводила досуг. Пыталась с ними поговорить, просила завязать. Но они меня не услышали. Мне так жаль, ведь в той компании есть очень светлые по своей природе люди. И они губят свою жизнь. Я их понимаю, если бы год назад меня попытались поставить на путь истинный, я бы тоже не послушала советов.

― Проект изменил вашу жизнь?

― Конечно. Причем кардинально. — начиная от места жительства, заканчивая кругом общения. До проекта я была никем. У меня было 120 подписчиков в Instagram, сейчас за мной следят 175 тысяч человек. Честно, к популярности готова не была. Даже не задумывалась, что меня будут узнавать, просить сделать совместное фото. На проект шла с одной целью — измениться. С гордостью и уверенностью могу заявить, что у меня это получилось. Самое важное: на реалити мне подарили веру в счастливую трезвую жизнь.

― Все настолько радужно, даже не верится. А были ли мысли покинуть проект?

― Неоднократно думала об этом. Когда меня посещали мысли вернуться в Винницу, шла спать. Отпускало. Потому что прийти на проект — было моим осознанным решением. Никто меня не подталкивал. До того, как меня пригласили на кастинг в Киев, даже мама не знала, что я заполнила анкету.

― И как она отнеслась к тому, что вы будете говорить о своей зависимости на всю страну?

― Она меня поддержала. Лично сопровождала в Киев на кастинг. Почему-то я была уверена, что пройду его. Так и получилось. Через месяц после кастинга приехали снимать визитку для проекта. Но даже понимание того, что рядом будет съемочная группа, не заставило меня завязать с наркотиками. На визитке и в первом эпизоде я была под кайфом. Потом начались ломки.

По словам Жени, даже ее мама не знала, что она заполнила анкету на участие в проекте

― Ломки были самым сложным испытанием на проекте?

― И вся психология! Каждая встреча с Наталией Борисовой (психолог проекта. — Авт.) меняла меня. Мы с ней много работали и за кадром. Обсуждали вопросы, которые меня очень тревожили. Становилось легче.

― Когда вы поняли, что не просто меняетесь на проекте, но и соперничаете за победу?

― Где-то после десятой недели съемок. До этого я была полностью погружена в работу над собой и не акцентировала внимание на борьбе. Безусловно, во время испытаний хотелось быть лучшей, люблю быть лидером по жизни, но тогда не было желания конкурировать с другими участницами за победу на проекте.

Только после десятой недели съемок Женя осознала, что уже борется за победу на проекте

― Интересно, на что вы потратили 100 тысяч гривен и где золотая брошь?

― Часть денег я отдала маме. Хотела ее с братом порадовать. Большую часть пришлось потратить на свое лечение, ведь после отказа от наркотиков у меня начались проблемы со здоровьем. Золотую брошку пока не носила: не было удобного случая похвастаться. Но я ее храню на видном месте. Она меня мотивирует становиться еще лучше. И идти только вперед! Да, я не стала леди в классическом понимании этого слова, зато осталась человеком. Для меня это превыше всего. Могу выглядеть как угодно и не ношу каблуки, это не влияет на мое поведение и отношение к миру. Но педагоги точно не будут за меня краснеть, я не позволю себе опозорить честь Школы леди.

Большую часть денег Жене пришлось потратить на лечение

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