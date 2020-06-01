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В Херсонской области нашли застреленным бойца ВСУ
В понедельник, 1 июня, в Херсонской области обнаружили тело военнослужащего из 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ с огнестрельным ранением. Ранее в здании Центризбиркома в Киеве застрелился боец Управления госохраны.
Как сообщают в бригаде, тело военнослужащего нашли около 11:00 утра. «По предварительной версии следствия, это было самоубийство. На месте происшествия работают представители Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины и правоохранительных органов», — говорится в сообщении.
Командование воинской части выразило соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве на территории 101-й отдельной бригады охраны Генштаба обнаружили тело погибшего военнослужащего с огнестрельным ранением головы.70
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