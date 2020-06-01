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Курс доллара опять снизился, а евро — вырос: с чем это связано

В конце мая на валютном рынке отмечалось укрепление курсов основных иностранных валют. А лето началось со странной ситуации, когда доллар дешевеет, а евро существенно дорожает. С пятницы, 29 мая, стоимость американской валюты снизилась на 4 копейки, а европейской выросла на 31 копейку.

Так, 1 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,87 грн за доллар и 29,93 грн за евро. На наличном рынке наблюдается похожая ситуация, хотя евро подорожал не так сильно, как вырос его официальный курс. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,71 грн, купить — по 26,95 грн; евро — сдать по 29,38 грн, купить — по 29,87 грн.

«За прошедшую неделю курс доллара к гривне в разных сегментах валютного рынка вел себя по-разному, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Запаздывающий официальный курс еще рос, а в других сегментах рынка доллар снизился на 0,1−0,2%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,76 грн до 26,87 грн (+0,4%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время снизились с 26,87−26,89 грн до 26,80−26,82 грн (-0,2%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках за неделю уменьшились с 26,73−26,99 грн до 26,71- 26,94 грн (-0,1% - -0,2%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 1,0% до 0,8%, до минимальной с февраля величины за счет более быстрого снижения курса продажи.

Курс доллара постоянно рос с 19-го по 27 мая, однако с прошлого четверга вернулся к снижению, благодаря чему гривня и вышла в плюс по итогам всей недели. Причиной укрепления национальной валюты стали ожидания, что уже до конца мая Украина может получить первый транш кредита МВФ на сумму 1,9 млрд долларов из общей программы, рассчитанной на 5 млрд долларов. Однако в мае это так и не произошло.

На начавшейся неделе мы ожидаем незначительного снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через семь дней вблизи 26,7- 26,8 грн, а наличный доллар в банках — около 26,7−26,9 грн", — прогнозирует Вадим Иосуб.

Стоит отметить, что в связи с пандемией коронавируса fakty.ua/theme/69 экономическая ситуация в стране ухудшается. Об этом предупреждают не только правительственные чиновники, но и банкиры. Согласно результатам «Опроса о системных рисках финансового сектора» за май 2020 года, проведенного Национальным банком, возросло количество финансовых учреждений, которые ожидают ухудшения ситуации в следующие полгода.

«Более половины учреждений считают состояние финансового сектора удовлетворительным, — сообщили в пресс-службе НБУ. — Несмотря на ухудшение оценки респондентов, если сравнить с предыдущим опросом, проведенным в ноябре, около трети руководителей до сих пор оптимистично оценивают текущее состояние дел в финансовом секторе. В то же время доля респондентов, которые считают общий уровень риска высоким или очень высоким, выросла с 23% в ноябре 2019 года до 37% в мае 2020 года.

Увеличилась и доля опрошенных, которые ожидают ухудшения состояния финансового сектора в следующие полгода: если в ноябре их было 4%, то сейчас — 71%".

В Национальном банке констатируют стремительное ухудшение оценки банками рисков, связанных с уровнем экономической активности и динамикой цен на сырьевые товары. Причем эти факторы впервые с начала проведения данных опросов, то есть с мая 2018 года, попали в топ самых больших рисков, вытеснив оттуда уровень защиты прав кредиторов и инвесторов, а также положение дел с международными финансовыми организациями. В то же время первенство в списке крупнейших рисков, как и по результатам четырех предыдущих опросов, сохраняет фактор коррупции, деятельность правоохранительных органов и судебной системы.

В целом же в пятерку наибольших факторов риска, то есть тех, которые оказались самыми значительными из-за совокупной оценки респондентами, вошли коррупция, деятельность правоохранительных органов и судебной системы, уровень экономической активности, динамика мировых цен на сырьевые товары, мошенничество и кибернетические угрозы, а также политическая ситуация в Украине.

В то же время, по данным последнего опроса, фактором наиболее низкого риска для финансового сектора банкиры определили возможность банкротства или существенных финансовых трудностей.

Стоит напомнить, что Нацбанк принял постановление, согласно которому уже с 1 августа 2020 держатели электронных платежных средств, в том числе платежных карт, смогут получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций. Также НБУ предусмотрел применение субъектами хозяйствования наряду с бумажными документами электронных расчетных документов и электронных фискальных отчетных чеков.

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