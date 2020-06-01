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Наука и технологии

Украинец помог Илону Маску запустить в космос Crew Dragon: что о нем известно

20:02 1 июня 2020
Алексей Пахунов
Игорь ОСИПЧУК, «ФАКТЫ»

Уроженец Житомира программист Алексей Пахунов является сотрудником компании Илона Маска Space X. Он принимал непосредственное участие в создании ракеты и пилотируемого корабля, доставившего двух американских астронавтов на Международную космическую станцию. «ФАКТЫ» связались с Алексеем, который сейчас живет в США, он ответил, что тронут таким вниманием, но от интервью отказался.

Тем не менее «ФАКТЫ» постарались собрать информацию о нашем соотечественнике, в том числе из компании Маска.

Алексей Пахунов получил высшее образование в Украине — закончил Хмельницкий национальный университет по специальности «Компьютерные системы и сети». В начале 2000-х нашел работу по специальности в Румынии. Затем переехал в Данию, где стал сотрудником копенгагенского офиса компании Microsoft. В 2006 году перебрался в США, продолжая там трудиться на эту же компанию. А спустя время перешел в Google.

В 2013 году Алексей принял предложение стать сотрудником Space Х, ведь участие в создании ракеты Falcon 9 и пилотируемого корабля Crew Dragon объединило оба его увлечения — программирование и космонавтику.

В 2018 году Алексей проводил экскурсию в компании Space X для Святослава Вакарчука

Через 2 года после этого состоялся запуск ракеты Falcon 9. Наш соотечественник был ответственным за ее посадку. Ныне он возглавляет группу программистов Flight Software, разработавшую программное обеспечение для нынешнего успешного пилотируемого полета на МКС.

Алексей ведет блог интернете. Предупреждает в нем, что на вопросы, касающиеся технологических подробностей проектов компании Space X, отвечать не имеет права. Поэтому рекомендует такие вопросы ему не задавать.

Как сообщали ранее «ФАКТЫ», Crew Dragon благополучно добрался до МКС. Видео стыковки и встречи астронавтов на орбите смотрите здесь.


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