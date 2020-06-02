- 08:13 Прикарпатье всколыхнуло новое землетрясение: очевидцы рассказали о происшествии
- 08:03 Борода выйдет из моды, вероятно, мужчин ждет эра длинных волос, — стилист по прическам Вячеслав Дюденко
- 08:02 Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП
- 07:49 Апелляционный суд принял решение по делу об увольнении Ройтбурда с должности директора музея
- 07:44 Трамп пригрозил использовать армию для пресечения беспорядков, назвав губернаторов «слабаками и придурками»
- 07:31 Пряничные бабочки – вкус лета: легкий рецепт
- 07:27 У Зеленского хотят засекретить часть стратегии деоккупации Крыма
- 07:05 Дожди отступят, но не везде: синоптики рассказали, кому повезет с погодой 2 июня
- 06:55 В России рухнул очередной мост
- 06:42 В бюстгальтере с животиком наперевес: Леди Гага огорчила фанатов лишним весом
- 06:00 Каждый день нельзя: врач рассказал, сколько мороженого можно съедать в неделю
- 05:30 Не только политика: Кулеба рассказал, почему на переговоры в Берлин поедет министр обороны
Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП
В американском штате Миссури двое братьев в возрасте семи и шести лет решили покататься. Они стащили у своей бабушки ключи от ее автомобиля и угнали его. Старший брат сел за руль, младший — на пассажирское место.
Как сообщает издание People, семилетний мальчик на большой скорости пересек поле и выехал на проселочную дорогу. Здесь он не справился с управлением. Автомобиль подбросило в воздух, после чего он врезался в ограждение, приземлился, снова подскочил вверх, перевернулся, ударился об дерево и загорелся.
Мальчики не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба погибли на месте.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США задержали пятилетнего мальчика, который на машине родителей ехал покупать себе Lamborghini.
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!