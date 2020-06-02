Мир

Братья 7 и 6 лет угнали машину своей бабушки и погибли в ДТП

В американском штате Миссури двое братьев в возрасте семи и шести лет решили покататься. Они стащили у своей бабушки ключи от ее автомобиля и угнали его. Старший брат сел за руль, младший — на пассажирское место.

Как сообщает издание People, семилетний мальчик на большой скорости пересек поле и выехал на проселочную дорогу. Здесь он не справился с управлением. Автомобиль подбросило в воздух, после чего он врезался в ограждение, приземлился, снова подскочил вверх, перевернулся, ударился об дерево и загорелся.

Мальчики не были пристегнуты ремнями безопасности. Оба погибли на месте.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в США задержали пятилетнего мальчика, который на машине родителей ехал покупать себе Lamborghini.



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