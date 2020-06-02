Дочь солиста «На-На» победила рак

Шоу-бизнес

Дочь солиста популярной группы «На-На» Владимира Левкина, который боролся с онкологией, Виктория победила рак. Четыре месяца назад девушке провели сложнейшую операцию по удалению злокачественной опухоли головного мозга. У Левкиной была астроцитома третей степени. После операции Вика прошла курс лучевой терапии, затем химию. Финальное МРТ показало, что болезнь отступила и Вика может вернуться к привычной жизни.

«Было финальное МРТ, вчера сказали, что „все GOOD“ и новые таблетки пить не нужно», — сообщила Вика в соцсетях.

Девушка говорит, что побороть болезнь ей помогло чувство юмора, она начала шутить едва отойдя от наркоза. Также Вику поддерживали друзья и родители. Владимир Левкин победил рак лимфатической системы, перенес операцию по пересадке костного мозга. Дочь музыканта признается, что сложно было принять диагноз, но она верила, что победит.

«После того, как тебе говорят малоприятный диагноз, сразу меняются приоритеты. Ты всегда знал, что здоровье важнее — но как-то всерьёз это не воспринималось и уж точно не представлялось совсем, что в 26 нужно будет что-то вырезать из головы», — пишет Вика.

Сейчас она старается наверстать упущенное и наслаждается жизнью: проводит время на даче, катается на велосипеде, встречается с отцом и его дочерью от новых отношений.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что телеведущая Алла Мазур после лечения от онкологии вернулась к работе.

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