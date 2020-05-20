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Общество и люди

«Прогнозы хорошие»: Алла Мазур сообщила, что возвращается в эфир после лечения рака

8:30 20 мая 2020
Алла Мазур
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

Ведущая «ТСН.Тиждень» на канале «1+1» Алла Мазур, которая борется с раком, возвращается на работу после основной части лечения.

«Прогнозы хорошие. Как показала операция, к медикам обратилась вовремя. Силы восстанавливаются, и могу наконец вернуться к любимому делу… Всем еще раз большое спасибо за поддержку: эта добрая энергия действительно очень помогла, я убедилась», — пишет телеведущая на своей страничке в социальных сетях.

Она также обратилась к украинцем, уставшим от карантина, с призывом не забывать, что инфекция очень опасна, в том числе и для людей с ослабленным иммунитетом. «Помните, что с ослаблением карантина коронавирус никуда не исчез. Когда решаете, одевать маску, собираясь в людное место — вспомните. Наряду с теми, в ком уже поселился вирус, но еще себя не проявил, могут быть люди с минимальным иммунитетом. Те, кто еще лечится от онкозаболеваний. Или только недавно поправился. Ваши друзья и знакомые после операции. Или просто ослабленные. Для них встреча с вирусом может стать роковой. Маска, которую носим правильно и в нужном месте, и социальная дистанция, к которой нас призывают — это не только наше личное дело. Для кого-то это — действительно вопрос жизни. Пусть у каждого из нас она будет долгой и счастливой», — пишет Алла Мазур.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 15-летняя Даша Янчук из Хмельницкой области сделала и передала для Аллы Мазур куклу-мотанку. Девушка надеялась, что ее подарок станет станет талисманом для телеведущей и будет вдохновлять ее на пути к выздоровлению.

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