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Спорт

Владелец «Челси» купил самую дорогую виллу в Израиле (фото)

12:11 2 июня 2020
Роман Абрамович
Юрий ГРОМОВ, «ФАКТЫ»

Российский бизнесмен Роман Абрамович приобрел виллу в элитном израильском поселке Герцлия Питуах, расположенном в пригороде Тель-Авива. Сложно представить, что находится внутри этого на первый взгляд неприглядного, как для таких денег, особняка, раз олигарх выложил за него 65 млн долларов. Эта сделка, завершенная еще в январе, до начала кризиса, вызванного пандемией коронавируса, стала рекордной по продаже жилой недвижимости в Израиле.

Как рассказала архитектор Орли Шрем, занимавшаяся проектированием данного здания, новое жилище Абрамовича не только имеет внушительные размеры, но и представляет собой уникальное архитектурное сооружение. В частности, на участке 9 дунамов (0,9 га) расположены два дома — центральный, площадью 2000 кв. м, и гостевой. Само сооружение, в котором будет проживать миллиардер, состоит из нескольких патио, что придает невероятную легкость конструкции. Дверей как таковых нет — их заменяют арки, между которыми расположена скульптурная композиция высотой 10 метров.

Добавим, что Абрамович проживает в Израиле с мая 2018 года. Бизнесмен, с состоянием около 14,6 млрд долларов являющийся богатейшим человеком страны, в 2015-м приобрел гостиницу «Варсано» в тель-авивском районе Неве-Цедек за 100 млн шекелей (порядка 29 млн долларов). Что касается недавно приобретенной виллы, то миллиардер арендовал ее в прошлом году, а затем воспользовался имевшимся правом выкупа.

Ранее «ФАКТЫ» показывали фото роскошных интерьеров частного самолета Романа Абрамовича.

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