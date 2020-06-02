Ссоры и неожиданные встречи: любовный гороскоп на июнь 2020-го

Стиль жизни

Известный астролог, дважды победитель «Битвы экстрасенсов», постоянный эксперт проекта «Следствие ведут экстрасенсы» (СТБ) Хаял Алекперов специально для «ФАКТОВ» составил любовный гороскоп для всех знаков зодиака на июнь. (Эксклюзивный астрологический прогноз на первый летний месяц читайте здесь.) — Звезды советуют в этом месяце сдерживать свои эмоции, — сказал Хаял. — Многие из них могут привести к ссорам и длительным конфликтам.

Овны

Если у представителей знака произошел разлад в отношениях с партнером, начало июня — отличное время, чтобы помириться. Сейчас у вас есть все шансы решить многие разногласия и прийти к общему знаменателю даже в самых спорных вопросах.

Тельцы

Первый месяц лета для Тельцов — время положительных перемен в личной жизни. Многие одинокие сердца в этот период смогут встретить любовь. Главное — не проглядеть свою судьбу!

Близнецы

В этот период Близнецам, сердце которых еще свободно, следует быть осторожнее с новыми знакомствами. Есть большая вероятность, что человек, на которого вы возлагаете много надежд, их не оправдает.

Раки

Личная жизнь семейных Раков может показаться им скучной и рутинной. Но не стоит обвинять в происходящем партнера. Совет звезд — взять инициативу в свои руки. Милые романтические сюрпризы с вашей стороны помогут отношениям разгореться с новой силой.

Львы

В июне звезды советуют Львам чаще прислушиваться к советам своей половинки. Так вы не только улучшите микроклимат ваших отношений, но и убережете себя от возможных ошибок и промахов.

Девы

Первый месяц лета сулит одиноким Девам разочарования. Звезды советуют представителям знака не делать поспешных выводов о новых романтических знакомствах. Ваше стремление идеализировать людей может ввести вас в заблуждение.

Весы

В июне отношения Весов с их половинкой могут перейти на новый этап. А потому постарайтесь проявить максимальную открытость в общении с партнером. Сейчас вы как никогда близки к полному взаимопониманию.

Скорпионы

Упрямство и строгая критика Скорпионов по отношению к любимому человеку может стать главной причиной ссор и конфликтов. Звезды советуют быть сдержаннее. Утихомирить разбушевавшийся между вами шторм будет крайне нелегко.

Стрельцы

В этот период семейные Стрельцы могут то и дело терзаться сомнениями в искренности чувств партнера. Но не стоит торопиться с выводами. Скорее всего, ваши подозрения надуманны. И позже вам может быть стыдно за свою ревность.

Козероги

В первый месяц лета одинокие Козероги могут кардинально изменить свою личную жизнь. Постарайтесь повнимательнее осмотреться вокруг. Вероятно, идеал, который вы так давно искали, совсем рядом.

Водолеи

В этот период звезды советуют Водолеям не выносить проблемы в отношениях с половинкой на суд окружающих. Поменьше делитесь секретами своей личной жизни. Так как есть большая вероятность разлада в вашей паре из-за сплетен и слухов.

Рыбы

Начало июня может оказаться не очень благоприятным для сферы личных отношений Рыб. Споры и разбирательства с любимым человеком могут возникать на ровном месте. Но звезды советуют набраться терпения. Скорее всего, ситуация изменится если вы не будете на ней зацикливаться.

Ранее астролог Людмила Булгакова составила эксклюзивно для «ФАКТОВ» лунный гороскоп на первую неделю лета, а также рекомендовала диету на каждый день июня согласно положению Луны.

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