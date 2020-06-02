Тают во рту: уникальный маринад для шашлыка от Григория Германа

Стиль жизни

Популярный телеведущий и кулинарный эксперт Григорий Герман признается, что летом любимое блюдо всей его семьи — шашлыки. Григорий с супругой Ириной и двумя сыновьями часто выезжают за город, где ведущий «колдует» у мангала. Герман уверен, что сочными и ароматными его шашлыки делает особый авторский маринад.

— Для шашлыка я советую выбирать мясо говядины, а именно — вырезку, — рассказал «ФАКТАМ» ведущий шоу «Ранок з Україною» на канале «Украина». — Тогда он получится сочный, ароматный, будет просто таять во рту! А вот жарить мясо лучше, чередуя его на шампуре с замаринованными овощами, например, сладким перцем, цукини, луком или баклажанами. Я покупаю 1 килограмм мяса, нарезаю небольшими кубиками и мариную не менее 4−5 часов, а лучше оставить в холодильнике на ночь.

Маринад для сочного шашлыка Ингредиенты: большой грейпфрут — 1 штука;

лимон — 1 штука;

апельсин — 1 штука;

свежая мята — 70 граммов;

орегано — 5 листьев;

соль морская — 1 чайная ложка;

оливковое нерафинированное масло — 35 миллилитров;

сильногазированная минеральная вода — 1 литр. Приготовление: Выдавить сок цитрусовых, снять цедру лимона, мяту и орегано измельчить. Сок, специи и воду смешать, залить этим маринадом нарезанную говяжью вырезку. Хорошенько перемешать и поставить в холодильник не менее чем на 4 часа. За пару часов до приготовления шашлыка следует замариновать овощи, которые послужат в качестве вкуснейшего легкого гарнира. Просто достаньте мясо, перемешайте и добавьте к нему немного нарезанных овощей, пусть компоненты будущего блюда обменяются вкусами. Затем нанизывайте мясо и овощи на шампуры и жарьте до готовности.

Легким рецептом шашлыка с «ФАКТАМИ» поделился также популярный украинский певец и телеведущий Гена Витер.

Оказывается, шашлык можно приготовить и на сковороде. О том, как это сделать, «ФАКТАМ» ранее рассказала кулинар Элла Иванова.



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