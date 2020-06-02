Происшествия

«Знакомых Зеленского» задержали в Харькове при попытке продать должность губернатора (фото, видео)

В Харькове задержали двоих мужчин, которые представляясь якобы «личными знакомыми Зеленского», «продавали» за крупные суммы высокие государственные должности. Ранее в скандал с «продажей должностей» попал брат главы ОП Андрея Ермака Денис.

Как сообщает «Харьков 1654», двоих одесситов (примерно 50 и 70 лет) задержала украинская спецслужба при получении аванса за содействие в назначении на должность губернатора области (100 тысяч долларов) и начальника налоговой (50 тысяч долларов).

«Они всем рассказывали, что лично знакомы с Зеленским уже долгие годы и имеют рычаги влияния, регулярно проводят лже-собеседования на разные должности по стране», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, за должность губернатора Харьковской области одесситы запросили миллион долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве СБУ «накрыла» сеть центров, продающих «препарат против коронавируса», который оказался несертифицированной биодобавкой.

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