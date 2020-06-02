26.66 / 26.89 29.41 / 29.86
Киев: +10
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

«Знакомых Зеленского» задержали в Харькове при попытке продать должность губернатора (фото, видео)

14:06 2 июня 2020
Задержание мошенников
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Харькове задержали двоих мужчин, которые представляясь якобы «личными знакомыми Зеленского», «продавали» за крупные суммы высокие государственные должности. Ранее в скандал с «продажей должностей» попал брат главы ОП Андрея Ермака Денис.

Как сообщает «Харьков 1654», двоих одесситов (примерно 50 и 70 лет) задержала украинская спецслужба при получении аванса за содействие в назначении на должность губернатора области (100 тысяч долларов) и начальника налоговой (50 тысяч долларов).

«Они всем рассказывали, что лично знакомы с Зеленским уже долгие годы и имеют рычаги влияния, регулярно проводят лже-собеседования на разные должности по стране», — говорится в сообщении.

По данным ресурса, за должность губернатора Харьковской области одесситы запросили миллион долларов.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в Киеве СБУ «накрыла» сеть центров, продающих «препарат против коронавируса», который оказался несертифицированной биодобавкой.

161

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

КПВВ

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

Андрей Ермак

Ермак рассказал, кто должен представлять ОРДЛО на переговорах по Донбассу

Кулеба

«Нам противостоят российские командиры»: Кулеба рассказал о первых итогах переговоров в Берлине

Григорий Герман

Тают во рту: уникальный маринад для шашлыка от Григория Германа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер