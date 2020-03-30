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Украина

"Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака

10:22 30 марта 2020 147
Андрей Ермак
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

После того, как народный депутат Украины из фракции президентской партии «Слуга народа» Гео Лерос обнародовал скандальные видео, на которых якобы фигурирует брат главы Офиса президента Андрея Ермака Денис, сети заполнили фотожабы. В том числе, и с упоминанием дорогостоящего автомобиля, недавно приобретенного главой ОП.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», журналисты выяснили, что на видео, на котором фигурирует человек, похожий на Дениса Ермака, засветились еще двое мужчин, один из которых фиксировали все переговоры по «кадровым вопросам», и выяснили, кем они являются.

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"Это не мой брат, мне подкинули": сеть заполонили фотожабы о громком скандале вокруг Ермака

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