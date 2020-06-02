Пандемия изменит жизнь к лучшему: оптимистичный прогноз знаменитого футуролога

Мир

Пандемия COVID-19 и вызванный ею кризис затронули не только экономику, но и практически все социальные аспекты жизни современного общества. «ФАКТЫ» уже поговорили со многими известными украинцами о том, какой они видят нашу жизнь после завершения пандемии. Продолжая развивать поднятые в интервью важные вопросы, мы обратили внимание на статью, опубликованную в немецком издании Focus. Ее написал всемирно известный футуролог Хорст Опашовски. На Западе за ним закрепилось прозвище Мистер Будущее.

«Посмотрите, что происходит сейчас в Германии! Люди помогают друг другу»

Опашовски был и остается советником нескольких канцлеров Германии, включая Ангелу Меркель. Его прогнозы часто поражают своей точностью. Хотя сам ученый не любит это слово. 79-летний футуролог предпочитает использовать другие термины — перспектива, шанс, тенденция развития. Он всячески подчеркивает, что не является пророком и не гадает на кофейной гуще или картах таро. В основе его исследований и умозаключений всегда лежат глубокие знания и анализ в области социологии, экономики, политологии. Опашовски уверен, что это важно, поскольку предлагаемые им возможные сценарии будущего помогают властям поддержать позитивные тенденции и противостоять негативным.

Футуролог является автором нескольких книг. Одна из них — «Знай, что будет» — стала бестселлером во всех немецкоязычных странах. Мистер Будущее любит повторять: «Нужно знать, каким может быть завтрашний день, чтобы сделать его таким, каким мы хотим его сделать».

Кстати, Опашовски в 2004 году опубликовал детальное исследование (500 страниц печатного текста), в котором описал, какой будет Германия в 2020 году. Это кажется невероятным, но он точно предсказал возможность массовой эпидемии и описал, как к этой угрозе следует подготовиться властям. Вполне возможно, что многие из его советов помогли правительству ФРГ успешнее других стран Европы бороться с распространением нового коронавируса.

Хорст Опашовски в своей новой статье для Focus неожиданно показал себя оптимистом. Большинство экспертов сегодня пугают небывалым экономическим кризисом, затяжной рецессией, массовой безработицей, говорят о возникновении пропасти между трудоспособной молодежью и пенсионерами. А Мистер Будущее уверен, что пандемия дала человечеству шанс изменить многое к лучшему и что это произойдет.

Мистер Будущее уверен: после пандемии произойдет «мирная семейная революция»

Футуролог выделяет следующие важные тенденции: усиление роли семьи, отказ от сиюминутного массового потребления в пользу накопления на случай новых кризисов, выход на ведущее место в экономике сектора, отвечающего за здоровье людей.

Вот, что говорит Опашовски более подробно по каждой из названных им тенденций.

После пандемии произойдет «мирная семейная революция». На самом деле она уже началась. Люди, прошедшие через испытания, которые принес нам новый коронавирус, станут уверенней в себе, но это не приведет к усилению индивидуализма.

Опашовски напоминает, какие настроения царили в обществе перед началом нового тысячелетия, то есть чуть больше 20 лет назад. Он сравнивает это с боулингом. Каждый играл сам за себя! Молодые люди мечтали о том, чтобы сразу «выбить страйк», то есть получить от жизни максимум материальных благ.

«Посмотрите, что происходит сейчас в Германии! Люди помогают друг другу. Молодые участливы к старикам из соседнего подъезда, с которыми едва здоровались раньше! Старшее поколение, которое сетовало на непонимание и равнодушие молодежи, сегодня может только поражаться ее готовности помочь… Разумеется, не каждый из нас превратится сразу и вдруг в мать Терезу или Альберта Швейцера. Но основой общественных отношений в большей степени, чем в период до пандемии, становятся взаимопомощь и солидарность. Даже отношения с нелюбимым, действовавшим на нервы соседом, потеплели. Начался отход от индивидуального эгоизма к осознанию общности… Все более популярной становится идея „мы все в одной лодке“. Это уже не боулинг», — утверждает футуролог.

«Семьи стали сейчас более сплоченными, внимательными и толерантными друг к другу. Работа постепенно перестает быть главной в жизни. На первое место выходят снова семья, квартира, в которой живешь, дом и сад. В этом, в сущности, нет ничего необычного. Во все времена люди перед лицом внешней угрозы „уходили к своим“ — туда, где чувствовали себя защищенными», — продолжает Опашовски.

Он приводит свежие данные опросов общественного мнения в Германии. Оказывается, 83% жителей страны сегодня готовы и «хотят помочь создать лучшее общество». Еще год назад такое стремление проявляли гораздо меньше людей — 31%! Особенно популярны эти настроения среди молодежи — 92%! Молодые немцы хотят уже сейчас делать что-то для того, чтобы их дети жили лучше.

Две трети жителей страны теперь считают «наиболее желаемой моделью жизни» традиционный брак и семью — «со свидетельством о браке и детьми». Причем сторонников такой модели примерно одинаково как среди женщин (69%), так и среди мужчин (65%). Они считают хорошей семьей не только ту, что обеспечена материально. Важнейшее значение снова приобретают отношения между членами семьи, психологический климат, взаимопомощь.

Индивидуализм отступает. Имидж альфа-самца теряет свои позиции. Сегодня один из самых популярных тезисов в Германии звучит так: что из себя представляет человек без семьи?

«Жить лучше — не значит иметь больше»

Переосмысление роли семьи, отказ от индивидуализма, подчеркивает Хорст Опашовски, оказывают решающее влияние на возникновение второй тенденции. Люди сегодня, после COVID-19, стали вкладывать новый смысл в понятие благополучия. И вывод, к которому они пришли, можно коротко сформулировать так: жить лучше не значит иметь больше.

«Рынок массового потребления ждут существенные изменения», — пишет Опашовски. Экономика воспрянет довольно быстро, но люди уже не готовы к тому, чтобы бездумно покупать все подряд. Они стали мудрее. И к своим затратам относятся иначе. Эта тенденция будет только усиливаться. Наступает новая эра, которая означает, что люди готовы ограничивать себя в начале самостоятельного пути с тем, чтобы обеспечить себе лучшую и здоровую жизнь в будущем и наслаждаться ей как можно дольше. Производители товаров массового потребления должны учитывать это.

В перспективе посткоронавирусное поколение больше не будет жить так, как это делали их родители. Формула «шопинг/кино/кафе» вызывает все больше вопросов. Пересмотр жизненных ценностей ломает ее. «Повторим, жить лучше — не значит иметь больше. Накапливать сбережения вместо бездумной траты денег, получать удовольствие от здоровых семейных отношений лучше, чем наслаждаться мнимым комфортом индивидуального благополучия. Иметь меньше вещей не означает жить хуже», — считает Опашовски.

И это объясняет, почему мы начинаем иметь дело с третьей тенденцией. Неизбежно возрастет статус здравоохранения, а значит, и тех, кто работает в этой сфере. Причем дело не ограничится только повышением зарплат медиков.

«Здоровье превращается в статусный символ. Оно все больше теснит потребительский образ жизни. Министр здравоохранения становится не менее важен, чем министр экономики. Клиника Charité (ведущая клиника в Берлине. — Ред.) также важна, как концерн Volkswagen. Производители только начинают открывать для себя перспективы мегарынка здравоохранения. Сегодня мы просто аплодируем врачам и медсестрам. Они вдруг превратились в героев, которыми мы гордимся ежедневно. Не удивлюсь, если завтра или в будущем они станут нашими новыми святыми, потому что здоровье приобретает статус новой религии. И это ставит перед людьми уже сейчас важный вопрос: какие профессии по-настоящему ценные?» — уверен Хорст Опашовски.

Привычная иерархия доминирования с ее «альфа-самцами» окончательно уйдет в прошлое, убежден немецкий футуролог. Политикам, постоянно твердящим об «одной лодке», придется смириться с тем, что люди не очень охотно будут снова передавать им руль этой лодки. Тем, кто стоит у власти, придется пересмотреть и социально-экономические приоритеты. Намного более важное значение будет отводиться медицине, здравоохранению, подчеркивает профессор Опашовски. Речь идет не только о повышении зарплаты медикам. Должны возрасти статус, общественная и экономическая роль здравоохранения.

«Я не удивлюсь, — говорит футуролог, — если сфера здравоохранения в общественном и экономическом значении даже сдвинет в Германии с первого места автомобилестроение».

Ранее украинский писатель Андрей Курков, творчество которого популярно во многих странах мира, рассказал в интервью «ФАКТАМ»: то, что до пандемии казалось ценным, после нее может оказаться смешным и неважным.

75

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter