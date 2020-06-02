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Во второй день лета под Киевом внезапно выпал снег (видео)
Аномальный май 2020 года с самыми низкими температурами за 20 лет передал эстафету такому же совсем не летнему июню. В поселке Демидов под Киевом второй день лета оказался чрезвычайно холодным. Днем прошел дождь, но улицы после себя он оставил «заснеженные».
Видео, снятое в Демидове, было опубликовано в Telegram-канале Kievmap.
Ранее фотографии «заснеженных» полян опубликовали жители Донецкой области. Земля побелела из-за града.
Напомним, спасатели в Карпатах отмечают, что на высокогорье во второй половине мая и в первый день июня дожди местами сопровождались мокрым снегом, а по ночам фиксировались заморозки. На вершинах все еще лежит снег.
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