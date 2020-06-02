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Происшествия

Разборка на "7-м километре": в сети появилось видео инцидента

16:18 2 июня 2020
Стрельба на рынке 7-й километр
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В сеть выложили видео с одесского рынка «7-й километр», где 2 июня произошло ЧП со стрельбой.

Одессит Олег Ярошенко, снявший момент столкновения, акцентирует внимание на то, что у нападавших с собой были биты и арматура.

«Девяностые возвращаются или они никуда и не уходили? Видео снято сегодня на 7-м километре. Между тем, в центре тоже произошла стрельба: „кавказец“ хотел совершить разбой на авто, стрелял владелец. Одесские „Бровары“, хотя в целом напоминает GTA на минималке», — говорится в комментарии к видео.

А в полиции сообщали, что ранения получили два человека — их увезли в больницу.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в этот же день в центре Одессы трое неизвестных разбили стекло в припаркованной машине и отобрали сумку с имуществом сидевшего в него человека. Хозяин авто бросился за грабителями и обстрелял их из травмата.

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