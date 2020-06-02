Происшествия

В центре Одессы средь бела дня устроили стрельбу: первые детали и фото происшествия

Утром во вторник, 2 июня, в Одессе, где накануне сгорел приют для животных, неизвестные расстреляли автомобиль прямо в центре города.

Как сообщает сайт города Одессы, чрезвычайное происшествие произошло на углу улиц Ришельевская и Успенская. Очевидцы сообщают о восьми выстрелах.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, трое неизвестных разбили стекло в припаркованной иномарке, в которой сидел потерпевший, отобрали у него сумку с имуществом и скрылись на своем автомобиле Audi.

«Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. На территории города и прилегающих районов области в действие введен специальный оперативный план „Перехват“. Принимаются меры по установлению и задержанию правонарушителей», — сообщили в полиции.

Всех, кто видел автомобиль, просят обращаться на линию 102. Указан и номер машины — ВН6905IC.

Как стало известно «ФАКТАМ», нападение произошло неподалеку от банка «Восток». По данным местных журналистов, выходцы из Закавказья разбили стекло в автомобиле, чтобы завладеть портфелем с 200 тысячами гривен. Хозяин бросился догонять грабителей и обстрелял их из травмата.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», 29 мая в Броварах несколько десятков мужчин приняли участие в перестрелке прямо в центре города — полиция задержала более 20 человек.

Фото с сайта https://www.048.ua.

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