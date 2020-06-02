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Где в Киеве пройдут первые летние продуктовые ярмарки (адреса)
В Киеве в рамках ослабления карантина прошли пробные сельхозярмарки. Также разрешили работу продовольственных рынков, которые выполнили противоэпидемические требования. Одно из главных условий — соблюдение масочного режима и расстояния между торговыми точками, чтобы обеспечить социальную дистанцию между покупателями. А перед продавцами должны устанавливать защитные пластиковые или пленочные экраны, исключающие прямой контакт с покупателями.
2 июня (вторник) ярмарки проходят:
в Дарницком районе — на улице Евгения Харченко, 41−48;
в Днепровском — на улице И. Микитенко, 21−27;
в Печерском — на улице Московской, 31/33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
в Шевченковском — на пересечении улиц О. Гончара, 65а и Богдана Хмельницкого, 94, улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Ружинской, 16−18 (возле сквера);
3 июня (среда) торговать будут:
в Дарницком районе — на улице Анны Ахматовой, 31;
в Днепровском — на проспекте Соборности, 2−20;
в Печерском — на улице Большая Васильковская (между улицами Ежи Гедройца и Ковпака);
в Подольском — на проспекте Правды, 5−11;
4 июня (четверг) распродажи будут организованы:
в Голосеевском районе — на улице Ломоносова (между улицами Стельмаха и Маричанской);
в Дарницком — на улице Евгения Харченко, 41−47;
в Днепровском — на бульваре Перова, 8−10, проспекте Романа Шухевича (Генерала Ватутина), 12а;
в Печерском — на улице Московской, 31/33;
в Святошинском — на улице Гната Юры, 5;
5 июня (пятница) ярмарки планируются по адресам:
в Голосеевском районе — на проспекте Голосеевском, 116, проспекте Академика Глушкова, 25−53;
в Дарницком — на улице Анны Ахматовой 31;
в Деснянском — на улице Шолом Алейхема (между улицами Милютенко и Кубанской Украины);
в Днепровском — на улицах Гродненской, 1/35−17а, Алма-Атинской, 64−74;
в Печерском — на пересечении улиц Л. Первомайского и И. Мечникова, переулке Виноградном, 4−6;
в Шевченковском районе — на улицах Бульварно-Кудрявской, 2−4, Рижской, 1, Деревлянской, 16−20, Ружинской, 16−18 (возле сквера), в проезде между улицами Гончара, 65а и Б. Хмельницкого, 94;
6 июня (суббота) сельскохозяйственные распродажи предусмотрены в районах:
в Голосеевском — на улицах Голосеевской, 4−10, Паньковской;
в Деснянском — на улицах Марины Цветаевой (между улицей Закревского и проспектом В. Маяковского), Лисковской (между улицами Милославской и Радунской);
в Днепровском — на улице И. Шамо, 2−12;
в Оболонском — на улице П. Калнышевского, 1−5;
в Печерском — на улице Катерины Билокур;
в Подольском — на проспекте С. Бандеры (возле Куреневского парка);
в Святошинском — на улице Булгакова, 10−13/1.
7 июня (воскресенье) сельхозраспродажи запланированы на локациях:
в Голосеевском районе — на улице Маршала Конева (в пределах улиц М. Ломоносова и В. Касияна);
в Днепровском — на улице Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
в Печерском — на улице Джона Маккейна (в пределах улиц Иоанна Павла II и Чигорина);
в Шевченковском — на улице Татарской, 32−38.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Киеве постепенно открывают после карантина продовольственные рынки. А в целом карантин на территории Украины продолжится до 22 июня.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»75
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