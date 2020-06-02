26.66 / 26.89 29.42 / 29.87
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Знаменитые бронзовые львы вернулись на место у входа в Киевский зоопарк (фото)

17:19 2 июня 2020
Львы
Наталина СИДОРЕНКО, «ФАКТЫ»

Новая скульптурная композиция львов расположилась у главного входа в Киевский зоопарк - недалеко от зубра, появившегося здесь ранее. В компании с ними у нового входа посетителей встречает и 15-метровый цветной жираф.

Когда прежний главный вход разрушили, то сняли с постаментов и старые памятники зубра и львов, простоявшие у ворот с 1968 года. Фигуры первоначально сделали из бетона, затем их покрыли медными листами, сваренными между собой. По замыслу автора — скульптора Юрия Рубана, фигуры хотели отлить из бронзы, но сэкономили. Cо временем они пришли в негодность (между листами попадала вода и портила скульптуры).

За изготовление новых композиций взялись художники-аниматоры Александра Рубан (дочь Юрия Рубана) и ее муж Виктор Липовка. Они отлили скульптуры из бронзы, точно копируя все детали предыдущих фигур.

30 апреля в зоопарке появился бронзовый зубр.

А ко Дню Киева — и трехтонные львы, которые устанавливали с помощью подъемного крана.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что Киевский зоопарк вышел из карантина. Посетители могут прогуливаться там по широким аллеям вдоль водоемов с водоплавающими птицами и японскими карпами.

65

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

суицид

Адвокат и кандидат наук: стали известны подробности о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном

разборки сирийцев на 7-м километре

Задержаны участники "сирийской" разборки на "7-м километре"

КПВВ

Пункты пропуска на Донбассе готовят к открытию после карантина: названа дата

Юлия Савичева

Известная российская певица рассказала, как потеряла ребенка

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер