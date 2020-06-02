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Знаменитые бронзовые львы вернулись на место у входа в Киевский зоопарк (фото)
Новая скульптурная композиция львов расположилась у главного входа в Киевский зоопарк - недалеко от зубра, появившегося здесь ранее. В компании с ними у нового входа посетителей встречает и 15-метровый цветной жираф.
Когда прежний главный вход разрушили, то сняли с постаментов и старые памятники зубра и львов, простоявшие у ворот с 1968 года. Фигуры первоначально сделали из бетона, затем их покрыли медными листами, сваренными между собой. По замыслу автора — скульптора Юрия Рубана, фигуры хотели отлить из бронзы, но сэкономили. Cо временем они пришли в негодность (между листами попадала вода и портила скульптуры).
За изготовление новых композиций взялись художники-аниматоры Александра Рубан (дочь Юрия Рубана) и ее муж Виктор Липовка. Они отлили скульптуры из бронзы, точно копируя все детали предыдущих фигур.
30 апреля в зоопарке появился бронзовый зубр.
А ко Дню Киева — и трехтонные львы, которые устанавливали с помощью подъемного крана.
Ранее «ФАКТЫ» писали, что Киевский зоопарк вышел из карантина. Посетители могут прогуливаться там по широким аллеям вдоль водоемов с водоплавающими птицами и японскими карпами.
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Муж вычитывает супругу: — Люба, ты обнаглела вообще! Мало того, что заявилась поздно ночью, так еще и в стельку пьяная!.. — Да какая пьяная?! Мы с кумой выпили всего-то по чуть-чуть. Я даже посуду всю перемыла! — Ага! Подсолнечным маслом!!!