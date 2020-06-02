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Политика

Не выданный Украине экс-нардеп Онищенко показал, как наслаждается свободой (фото)

17:59 2 июня 2020
онищенко
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Беглый украинский экс-депутат Александр Онищенко показал, как отдыхает на озере Комо. Бывшему депутату не предоставили политическое убежище в Германии, адвокаты Онищенко попытаются оспорить это решение, а пока политик намерен оставаться в Европе.

онищенко

«Ходишь вокруг озера Комо и волен решать, куда и когда тебе двигаться дальше», — поделился Онищенко своими ощущениями.

После появления на странице Онищенко свежих фото с озера Комо, Специализированная антикоррупционная прокуратура пообещала проверить, действительно ли Онищенко находится в Италии. В ответ экс-депутат намекнул, что он не на итальянской территории.

Напомним, в Украине Онищенко под следствием. Экс-депутату инкриминируют хищение средств при добыче и продаже газа, в результате чего государству был нанесен ущерб на сумму почти 3 миллиарда гривен.

13 мая в Высшем антикоррупционном суде в Киеве началась подготовка к слушаниям по делу Онищенко. Германия отказалась выдать экс-депутата Украине.

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Не выданный Украине экс-нардеп Онищенко показал, как наслаждается свободой (фото)

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