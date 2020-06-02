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СБУ накрыла подпольное табачное производство: фальсификат везли в ЕС под видом брендовых сигарет

18:54 2 июня 2020
СБУ накрыла подпольное табачное производство
Владимир ДОБРОВ, специально для «ФАКТОВ»

Служба безопасности Украины накрыла преступную группировку, которая производила поддельные сигареты и переправляла их контрабандой в страны Евросоюза. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

В частности, злоумышленники производили сигареты под видом известных мировых брендов, а также подделывали продукцию Винниковской табачной фабрики.

«Участники группировки выращивали табак на заброшенной ферме в Херсонской области, далее переправляли его в Одесскую и Днепропетровскую область, где на двух линиях производили фальсификат — ежедневно до 15 тысяч пачек. Готовый товар перевозили на склады в Закарпатье, после чего — везли контрабандой в страны ЕС», — говорится в сообщении.

В рамках следственных действий правоохранители выявили в четырех областях больше 1,5 миллиона пачек сигарет и почти 1,5 тонны готового к фасовке табака. Открыто уголовное производство по ч.3 ст. 28 и ч.3 ст. 204 Уголовного кодекса Украины.

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