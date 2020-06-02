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В Киеве на стройке бетонная плита раздавила экскаватор с водителем (фото)
В Киеве на Печерске в районе бывшего завода «Арсенал», на территории которого планируется строительство, случилось ЧП. Бетонная плита упала на экскаватор и раздавила кабину. В экскаваторе в момент обрушения плиты находился мужчина — водитель. Он погиб под обломками.
На странице dtp.kiev.ua в Facebook опубликованы фото с места ЧП.
Прибывшие медики констатировали, что их помощь уже не нужна. На месте работает полиция. Прибыли спасатели со специальным инструментом для разрезания металла.
Малогабаритный экскаватор выполнял демонтажные работы на территории завода «Арсенал» (ул. Московская, 8). Причиной ЧП могло стать нарушение водителем техники безопасности.
Напомним, ранее в Киеве на стройплощадке бетонными плитами придавило школьника. Выяснилось, что на стройке грубо нарушались правила, к работам привлекались несовершеннолетние.
Фото dtp.kiev.ua/Facebook197
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