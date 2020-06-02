- 19:55 В Николаеве будут судить командира, "потерявшего" танки во время выхода части из оккупированного Крыма
- 19:52 "Прогнозированный фейк": ВСУ отреагировали на заявление россиян о задержании "пьяного" украинского военного
- 19:47 Ссоры и неожиданные встречи: любовный гороскоп на июнь 2020-го
- 19:29 В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД: какие услуги они оказывают
- 19:29 Ткаченко станет министром, и криминальное дело против его Одесской киностудии закроют, – кинематографисты
- 19:13 Околохудожественный скандал в Одессе: в ОГА заявили, что Ройтбурда не «сдадут»
- 18:54 СБУ накрыла подпольное табачное производство: фальсификат везли в ЕС под видом брендовых сигарет
- 18:51 В Киеве на стройке бетонная плита раздавила экскаватор с водителем
- 18:31 Распавшиеся "Время и Стекло" объявили даты прощальных концертов
- 18:26 Футболисты «Карпат» массово заразились коронавирусом: клуб выступил с заявлением
- 18:26 Хроники коронавируса: в ЕС считают, что пик пандемии уже пройден
- 18:18 Полиция задержала еще 13 участников перестрелки в Броварах, в том числе криминального авторитета
В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД: какие услуги они оказывают
Сервисные центры МВД, где оформляются водительские права и документы на авто, восстанавливают свой функционал после карантина. К жителям небольших городов и райцентров снова будут выезжать автофургоны, чтобы на месте организовать мобильный сервисный центр.
В мобильном центре МВД можно будет зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство, снять автомобиль с учета. Также доступны услуги, касающиеся водительского удостоверения:
- замена документа;
- выдача удостоверения международного образца.
3 июня мобильные сервисные центры будут работать в Фастове Киевской области, в Томашполе Винницкой области, 4 июня мобильный офис выедет в пгт Красполье Сумской области и в Вижницу Черновицкой области. Для других регионов график уточняется.
Напомним, c 22 мая при сервисных центрах МВД снова появилась возможность сдать практический экзамен на получение прав.
Фото hsc.gov.ua/Facebook
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter
Адвокат и кандидат наук: стали известны подробности о харьковчанке, покончившей с собой вместе с 6-месячным сыном
— Вышла из бани и понеслась: крем для лица, крем для рук, крем для ног, крем для тела... Вопрос сына меня убил наповал: «Мама, а ты вообще зачем мылась?»...