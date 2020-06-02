Украина

В Украине заработали мобильные сервисные центры МВД: какие услуги они оказывают

Сервисные центры МВД, где оформляются водительские права и документы на авто, восстанавливают свой функционал после карантина. К жителям небольших городов и райцентров снова будут выезжать автофургоны, чтобы на месте организовать мобильный сервисный центр.

В мобильном центре МВД можно будет зарегистрировать и перерегистрировать транспортное средство, снять автомобиль с учета. Также доступны услуги, касающиеся водительского удостоверения:

замена документа;

выдача удостоверения международного образца.

3 июня мобильные сервисные центры будут работать в Фастове Киевской области, в Томашполе Винницкой области, 4 июня мобильный офис выедет в пгт Красполье Сумской области и в Вижницу Черновицкой области. Для других регионов график уточняется.

Напомним, c 22 мая при сервисных центрах МВД снова появилась возможность сдать практический экзамен на получение прав.

Фото hsc.gov.ua/Facebook



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