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Украина

"Прогнозированный фейк": ВСУ отреагировали на заявление россиян о задержании "пьяного" украинского военного

19:52 2 июня 2020
военный
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Командование десантно-штурмовых войск ВСУ продолжает изучать обстоятельства исчезновения на админгранице с Крымом старшего солдата 95-й бригады Евгения Добринского. Версию, обнародованную российскими спецслужбами, командование назвало кремлевским фейком — ожидаемым и циничным. «Это было прогнозируемо!» — говорят десантники.

ФСБ сняла видео с украинским военным и приписало тому пьянство, транспортировку наркотиков и «незаконный переход границы». У украинских десантников есть серьезные аргументы, развенчивающие манипуляции кремлевских пропагандистов.

«Если бы данная информация соответствовала действительности, видеообращение с соответствующей экспертизой было бы опубликовано в первый же день, а не спустя трое суток. Именно такой минимальный срок нужен спецслужбам РФ, чтобы психологически обработать задержанного, угрожая расправой и другими действиями», — говорят в командовании ДШВ.

«На видео парень выглядит подавленным. Он говорит заранее подготовленный текст. Не исключено, что находится под действием спецпрепаратов», — добавили представители командования.

«К сожалению, из опыта нам хорошо известно, как враг поступает с незаконно задержанными украинскими военными. Противник цинично использует их в своей пропаганде… Мы делаем все, чтобы скорее вернуть нашего военнослужащего домой! Десант своих не бросает!» — говорится в заявлении.

Напомним, 30 мая на админгранице с оккупированным Крымом пропал военнослужащий 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады Евгений Добринский. Поблизости были обнаружены следы борьбы. Позднее российская ФСБ призналась, что держит украинского военного в оккупированном Крыму.

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