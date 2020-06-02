«Кто знает, что с Боярским?»: знаменитый актер напугал сеть внешним видом (видео)

Шоу-бизнес

Знаменитый российский актер Михаил Боярский, который ранее рассказывал «ФАКТАМ» о своем пристрастии к алкоголю, напугал сеть внешним видом.

Актер записал короткое видео, чтобы помочь собрать деньги на лечение сыновей своего коллеги. Видно, что снимали Боярского в домашних условиях, без грима, без шляпы и очков. Выглядит актер очень изможденным, карантин не пошел ему на пользу. Боярский очень поседел, похудел, состарился.

«Кто знает, что с Боярским? От него кожа и кости остались. Боже», — пишет Telegram-канал «НеМалахов».

Отметим, что Боярский почти не снимается без очков и шляпы, но, когда родственники публикуют такие фото, поклонники тревожатся, забывая, что актер уже не «18-летний гасконец д'Артаньян».

Так, о постаревшем Боярском говорили три месяца назад — после публикации его фото на соцстранице дочери Лизы.

Хотя и другое фото, сделанное четыре года назад, не очень отличалось от свежего.

Напомним, что Боярский удивляет не только своим внешним видом, но и скандальным поведением.

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