Звезда «МЮ» купил себе «камуфляжный» внедорожник (фото)

Спорт

22-летний нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Маркус Рашфорд провел время на карантине с пользой. Футболист приобрел себе новый автомобиль Mercedes-AMG G63 стоимостью 150 тысяч фунтов стерлингов (порядка 188 тысяч долларов), на котором и прикатил на первую командную тренировку.

Как сообщает издание The Sun, внедорожник, раскрашенный в камуфляжных тонах, имеет двигатель мощностью 577 лошадиных сил и способен разгоняться до 60 км/ч за 4,5 секунды.

Отметим, что молодой футболист, в активе которого уже больше 200 матчей за «красных дьяволов», известен своим пристрастием к элитным автомобилям. В частности, в его коллекции есть Audi RS4 и Mercedes CLA 45 Coupe за 60 тысяч фунтов каждый (75 тысяч долларов), Mercedes S Class Coupe за 103 тысячи фунтов (почти 130 тысяч долларов) и Range Rover Velar за 70 тысяч фунтов (88 тысяч долларов).

Добавим, что зарплата Рашфорда за неделю в «Манчестер Юнайтед», воспитанником которого он является, составляет 200 тысяч фунтов стерлингов (порядка 250 тысяч долларов). В первой команде «красных дьяволов» Маркус выступает с февраля 2016 года.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Криштиану Роналду приобрел автомобиль Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов, которых всего десять в мире.

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