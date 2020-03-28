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Таких в мире всего десять: Роналду купил дорогущий автомобиль (фото)
В то время, как ФИФА выступает с предложением сократить на 50% зарплаты футболистам на время карантина, вызванного пандемией коронавируса, звездный португалец Криштиану Роналду не привык экономить на себе любимом.
Как сообщает сайт The Supercar Blog, спортсмен приобрел новый автомобиль. Обновкой в автопарке Роналду, на данный момент находящегося на родной Мадейре в карантине, станет Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов. Спорткар тиражом всего десять штук, за руль которого его обладатель сможет сесть только в 2021 году, выпущен специально к 110-летнему юбилею Bugatti.
Отметим, что в коллекции футболиста уже есть несколько автомобилей данной марки — Chiron (2,8 млн евро, на фото в заголовке) и Veyron (2,6 млн евро). Также сообщалось, что португалец сделал предзаказ на La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро, но представители Роналду опровергли данную информацию.
Напомним, Криштиану также активно помогает в борьбе с пандемией коронавируса — в частности, португалец отдал свои отели в Лиссабоне и на Мадейре под госпитали для размещения больных, а также вместе со своим агентом Жорже Мендешем выделил 1 млн евро трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду пережил землетрясение на Мадейре.
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