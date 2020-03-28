Таких в мире всего десять: Роналду купил дорогущий автомобиль (фото)

Спорт

В то время, как ФИФА выступает с предложением сократить на 50% зарплаты футболистам на время карантина, вызванного пандемией коронавируса, звездный португалец Криштиану Роналду не привык экономить на себе любимом.

Как сообщает сайт The Supercar Blog, спортсмен приобрел новый автомобиль. Обновкой в автопарке Роналду, на данный момент находящегося на родной Мадейре в карантине, станет Bugatti Centodieci стоимостью 9 млн долларов. Спорткар тиражом всего десять штук, за руль которого его обладатель сможет сесть только в 2021 году, выпущен специально к 110-летнему юбилею Bugatti.

Bugatti Centodieci

Отметим, что в коллекции футболиста уже есть несколько автомобилей данной марки — Chiron (2,8 млн евро, на фото в заголовке) и Veyron (2,6 млн евро). Также сообщалось, что португалец сделал предзаказ на La Voiture Noire стоимостью 11 млн евро, но представители Роналду опровергли данную информацию.

Bugatti Veyron

Напомним, Криштиану также активно помогает в борьбе с пандемией коронавируса — в частности, португалец отдал свои отели в Лиссабоне и на Мадейре под госпитали для размещения больных, а также вместе со своим агентом Жорже Мендешем выделил 1 млн евро трем отделениям интенсивной терапии в больницах Лиссабона и Порту.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что Роналду пережил землетрясение на Мадейре.

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