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Fashion-директор Vogue Ukraine попала в скандал из-за "гражданской войны" в Украине
В Украине новый скандал с высказываниями от представителей модного глянца. Спустя полгода после громкой истории с постом в сети от представительницы украинского Cosmopolitan отличилась fashion-директор украинского Vogue Юлия Пелипас. На своей странице в Instagram она разместила запись со словами о «гражданской войне» в Украине. Под шквалом критики пост сначала был исправлен, а потом скрыт. Пелипас признала, что допустила ошибку.
На странице исходной публикации больше нет. Но Obozrevatel приводит скриншоты поста и его отредактированной версии.
Напомним, ранее Евгения Плихина, на то время замглавреда Cosmopolitan Ukraine, влипла в громкий скандал, когда опубликовала резкий пост по поводу «помпезных» похорон сотрудника СБУ. В тот день в Киеве хоронили погибшего на Донбассе бойца «Альфы» Дениса Волочаева.
Фото juliepelipas/Instagram156
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