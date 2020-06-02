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Шоу-бизнес

Fashion-директор Vogue Ukraine попала в скандал из-за "гражданской войны" в Украине

21:45 2 июня 2020
юлия пелипас
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

В Украине новый скандал с высказываниями от представителей модного глянца. Спустя полгода после громкой истории с постом в сети от представительницы украинского Cosmopolitan отличилась fashion-директор украинского Vogue Юлия Пелипас. На своей странице в Instagram она разместила запись со словами о «гражданской войне» в Украине. Под шквалом критики пост сначала был исправлен, а потом скрыт. Пелипас признала, что допустила ошибку.

На странице исходной публикации больше нет. Но Obozrevatel приводит скриншоты поста и его отредактированной версии.

Напомним, ранее Евгения Плихина, на то время замглавреда Cosmopolitan Ukraine, влипла в громкий скандал, когда опубликовала резкий пост по поводу «помпезных» похорон сотрудника СБУ. В тот день в Киеве хоронили погибшего на Донбассе бойца «Альфы» Дениса Волочаева.

Фото juliepelipas/Instagram

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