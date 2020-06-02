На брата Ермака таки завели дело из-за скандальных пленок

Политика

Громкое дело о «пленках Ермака» будет расследоваться Национальным антикоррупционным бюро Украины. Суд обязал НАБУ начать расследование по поводу скандальных видеозаписей, где продемонстрирован отбор кандидатов на привлекательные должности в органы власти.

Резонансное дело было сначала передано от Специализированной прокуратуры в полицию, потом было решено, что видеозаписями должны заниматься в СБУ. Видео было обнародовано еще в конце марта, но за два месяца ни один из органов не взялся за расследование.

Напомним, на видео, датированных 2019 годом, фигурирует мужчина, похожий на Дениса Ермака — брата главы Офиса президента Андрея Ермака. Герои видео обсуждают будущие назначения «нужных» людей на «лакомые» должности на таможне и в других государственных структурах.

Президент Владимир Зеленский, комментируя скандал, заявил, что дело это — пустое, потому что никто из тех людей, кто фигурирует на видео, не получил должности. Денис Ермак по поводу пленок заявил, что на них сделали «нарезку» с вырванным контекстом.

Депутат Гео Лерос, который и опубликовал видео о «собеседованиях», решением суда доволен и надеется, что теперь наконец появится возможность для следственных действий.

Фото Guildhall/YouTube

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