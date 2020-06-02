В США протестующие напали на украинскую журналистку (видео)

Мир

В США, где продолжаются уличные беспорядки, пострадала украинская журналистка «Голоса Америки» Кристина Шевченко. Съемочная группа отслеживала протесты в Лос-Анджелесе, а также погромы магазинов и торговых центров. Съемку пришлось прервать: на улице на журналистов напал мужчина и пытался отобрать видеокамеру.

Пострадавшая журналист рассказала, что получила сильный удар по голове — в больнице скорой помощи подтвердили травму. Также Шевченко повредила два пальца на ноге после того, как на стопу упали штатив и камера. Поврежденную конечность врачи зафиксировали и обездвижили.

Напомним, массовые беспорядки в американских городах начались 25 мая. Протесты были спровоцированы смертью темнокожего Джорджа Флойда, задержанного полицией. Катализатором стало видео в соцсетях, демонстрирующее, как офицер полиции наступает коленом на горло задержанному.

С 29 мая протесты, начавшиеся в Миннеаполисе, штат Миннесота, охватили практически всю страну.

Фото Khrystyna Shevchenko/Facebook

374

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter