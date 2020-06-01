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«Фарфоровые» истории
3 июня 2020
ДЖАЗОВОЕ ТРИО
ДЖАЗОВОЕ ТРИО
Страна: Испания
Мануфактура: Lladro
Год создания: 2011
Скульптор: José Luis Santes
Размер: 35×30 cm
Лимитированная серия 3000 изделий

Из будущей
киевской экспозиции
частной коллекции
«Shvets Museum»

Ежегодно по всему миру проводятся фестивали «двойников» легендарного американского исполнителя, «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. И, естественно, одним из наиболее важных условий копирования внешнего вида этого настоящего идола миллионов поклонников поп-музыки, является его знаменитая прическа. Так вот. Эта прическа была Элвисом Пресли позаимствована у другого знаменитого в своё время американского актера Тони Кёртиса. Да-да, того самого, сыгравшего в культовом фильме «В джазе только девушки» с Мерилин Монро, в исторической драме Стэнли Кубрика «Спартак» (с Кирком Дугласом и Лоуренсом Оливье), в картине «Короли отправляются в путь» с Фрэнком Синатрой, а также с Юлом Бриннером в американской экранизации повести Гоголя «Тарас Бульба».

Сегодня Тони Кёртису, родившемуся в Нью-Йорке 3 июня 1925 года, исполнилось бы 95 лет. Родители, эмигрировавшие в Америку из Венгрии, не могли дать сыну приличного образования. И тогда он решил учиться актерскому мастерству самостоятельно. Причём, достаточно своеобразно. Вместе с другими бедными мальчишками Тони бросался под колёса проезжавших мимо автомобилей, изображая несчастного потерпевшего, и тем самым какое-то время зарабатывал себе на жизнь. Продолжалось это недолго. Отсидев несколько месяцев за решёткой, парень решил взяться за ум и записался в ряды американских военно-морских сил. Он даже был легко ранен в самом начале Второй Мировой войны, когда японцы совершили попытку захвата острова Гуам.

Но по-настоящему проявить свой актерский талант Кёртису удалось все-таки уже после войны. Его первые же роли в кино были отмечены сумасшедшим успехом. Зрители, вернее зрительницы, просто с ума сходили, видя на экране обольстительного красавца. Рассказывают, что каждый месяц его поклонницы присылали на киностудию Universal до 10 тысяч (!) писем с одной-единственной просьбой — выслать им локон его знаменитой прически. Той самой, которую вскоре скопировал начинающий тогда певец Элвис Пресли.

У Тони Кёртиса было пять только официальных браков и целая куча детей, многие из которых, как и их легендарный отец, стали киноактерами. И только в шестом браке он нашёл свою настоящую любовь. 30-летняя Джилл Ванденберг покорила сердце 73-летнего Кёртиса и до последних его дней была рядом, даря ему радость искренних и верных чувств. На похоронах, проходивших в Лас-Вегасе в сентябре 2010 года, Арнольд Шварценеггер восхищенно вспоминал о том, как Кёртис на склоне лет принял участие в нашумевшей фотосессии для журнала Vanity Fair: «Ну, скажите, кто ещё решился бы в 80 лет раздеться догола для фотосъёмки?» Таким был Тони Кёртис… По его просьбе «с собой» ему положили шляпу, шарф от модного дома Armani, пару перчаток, любимый роман «Энтони несчастный» Херви Аллена и iPhone…

Всем сегодняшним именинникам позвольте пожелать добра и счастья. А вам, друзья мои, хорошего дня. Как всегда, искренне ваш.

Александр ШВЕЦ
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