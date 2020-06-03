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В сообщениях о задержании украинского военного в Крыму нашли нестыковки: где ошиблись пропагандисты
Старший солдат 95-й бригады ВСУ Евгений Добринский, который при странных обстоятельствах пропал на админгранице с Крымом, стал марионеткой в информвойне российского агрессора. К такому выводу пришло командование Десантно-штурмовых войск ВСУ, изучив видео, вброшенное кремлевскими пропагандистами. Речь идет о видеозаписи, где российские спецслужбы «задерживают» украинского военного на железнодорожных путях.
В ВСУ указывают, что на видео сразу бросаются в глаза нестыковки. Пропагандисты, снимая свое «кино», не учли ни погоду 30 мая, ни время суток, когда оборвалась связь с военнослужащим (4.30 утра).
Также внимательных зрителей не может не насторожить странный головной убор на военнослужащем. Побратимы бойца уже перешли на летний вариант формы, а солдату на видео надели кепку не того образца.
Кроме того, в командовании украинских десантников обратили внимание, как синхронно в информпространство были вброшены взаимоисключающие тезисы. По версии ФСБ, украинский воин злоупотреблял алкоголем или наркотиками, из-за чего и попал в руки российских спецслужб. Одновременно интернет-ресурсы ОРДЛО вбрасывают информацию, что Евгений Добринский — отличный парень, никогда не употреблял спиртного, но из-за своих командиров сбежал из подразделения. Такие версии «на любой вкус» — это еще один признак информационной спецоперации.
Командование Десантно-штурмовых войск отмечает, что российские пропагандисты не угадали ни с фамилиями командиров Евгения, ни с фактами биографии военнослужащего (он не участвовал в боевых действиях).
Напомним, командование ДШВ ВСУ считает, что на видеозаписи допроса похищенный солдат читает заранее написанный текст, а также может находиться под действием спецпрепаратов.77
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