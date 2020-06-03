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Италия открыла границы для туристов и разрешила путешествия
Италия отменила запрет на путешествия по стране, а с 3 июня вновь принимает туристов из Европы. Приезжающим из Евросоюза и стран Шенгенской зоны больше не надо будет по прибытии отправляться на двухнедельный карантин. В дальнейшем планируется распространить эту норму и на гостей из других стран европейского региона.
Также с 3 июня восстанавливается сообщение между разными регионами Италии. До сегодняшнего дня страна была разбита на зоны, и для поездки из одного региона в другой требовалось заполнить специальную анкету. Следовало подтвердить, что цель вояжа действительно важная, и отменить визит нет возможности. Теперь эта норма упразднена, с 3 июня возобновляется курсирование поездов между разными регионами Италии, авиакомпании готовы выполнять рейсы внутри страны.
Для туристов в Италии уже открыта большая часть музеев. В помещениях остается в силе норма о социальной дистанции и масочном режиме, а также о предварительном бронировании визита. Доступны к посещению исторические места и памятники архитектуры: Колизей, руины Помпеи, Пизанская башня. В Венеции разрешили туристические прогулки на гондолах.
В ближайшее время маску в Италии придется носить не только в музее, но и практически во всех общественных местах: в транспорте, в магазине, в заведениях сферы обслуживания. При путешествии на автомобиле по Италии водитель и пассажиры обязаны быть в масках, а кроме того, ограничивается число пассажиров в салоне машины.
Напомним, введенный 10 марта карантин в Италии был одним из самых жестких в европейском регионе. Власти запретили проведение любых массовых мероприятий. Закрылись музеи, кинотеатры, развлекательные центры и театры. Для жителей были введены ограничения на выход из дома.152
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