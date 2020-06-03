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- 11:04 Дом Гитлера превратят в полицейский участок
Дом Гитлера превратят в полицейский участок (фото)
В Австрии решили обустроить в доме, где родился диктатор Адольф Гитлер, полицейский участок, чтобы устранить «узнаваемость здания и негативную привлекательность».
Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер. В Twitter он написал, что после реконструкции здание станет «местом защиты демократии и прав человека».
Как передает «Немецкая волна», в конкурсе на перестройку здания в городе Бараунау-на-Инне победило австрийское архитектурное бюро Marte.Marte. Стоимость проекта — порядка пяти миллионов евро.
Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 1938 года Гитлер, присоединивший к Германии Австрию, взялся за Чехословакию, на территории которой проживали более 3 миллионов немцев.
Фото с сайта https://www.dw.com.162
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