26.66 / 26.88 29.52 / 30.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Дом Гитлера превратят в полицейский участок (фото)

11:04 3 июня 2020
Дом Гитлера в Австрии
Ирина ГАЛ, «ФАКТЫ»

В Австрии решили обустроить в доме, где родился диктатор Адольф Гитлер, полицейский участок, чтобы устранить «узнаваемость здания и негативную привлекательность».

Об этом заявил министр внутренних дел Австрии Карл Негаммер. В Twitter он написал, что после реконструкции здание станет «местом защиты демократии и прав человека».

Как передает «Немецкая волна», в конкурсе на перестройку здания в городе Бараунау-на-Инне победило австрийское архитектурное бюро Marte.Marte. Стоимость проекта — порядка пяти миллионов евро.

Как ранее сообщали «ФАКТЫ», в марте 1938 года Гитлер, присоединивший к Германии Австрию, взялся за Чехословакию, на территории которой проживали более 3 миллионов немцев.

Фото с сайта https://www.dw.com.

162

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Кагарлыке

"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)

место

Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове

пропаганда

В сообщениях о задержании украинского военного в Крыму нашли нестыковки: где ошиблись пропагандисты

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер