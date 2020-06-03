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Бродвейский мюзикл для людей с проблемами слуха
Информационный вакуум людей с проблемами слуха — одна из многих социальных проблем, стоящих перед украинским обществом. Просто представьте, что рядом с вами есть люди, которые вообще никогда не были в театре или не понимают этот вид искусства как таковой только потому, что у них нет возможности его услышать.
Театр мюзикла Povir, воодушевленный искусством бродвейского театра в Америке, начал развивать культуру мюзикла в Украине именно в бродвейском жанре и формате.
«Мы хотим принести ее в мир людей, которые до этого были далеки от мюзиклов, для которых этот театральный жанр был непонятен и недоступен, потому что они не могли услышать, — в мир людей с проблемами слуха», — сказали представители театра.
В театре предложили создать мюзикл, который будет обеспечен всем необходимым, чтобы его поняли и почувствовали люди с недостатками слуха.
«Наш проект поможет каждому окунуться в сказку, почувствовать себя частью истории героев и поверить в чудеса! Прежде всего проект нацелен на детей. Важно, чтобы с детства они чувствовали себя полноценной частью общества, чтобы во взрослой жизни их ничего не сдерживало на пути к осуществлению мечты», — сказали в театре.
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