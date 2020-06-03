26.66 / 26.88 29.52 / 30.01
Киев: +12
Архив
поискПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Общество и люди

Бродвейский мюзикл для людей с проблемами слуха

11:55 3 июня 2020
бродвейский мюзикл
Алина ДРОНОВА, специально для «ФАКТОВ»

Информационный вакуум людей с проблемами слуха — одна из многих социальных проблем, стоящих перед украинским обществом. Просто представьте, что рядом с вами есть люди, которые вообще никогда не были в театре или не понимают этот вид искусства как таковой только потому, что у них нет возможности его услышать.

Театр мюзикла Povir, воодушевленный искусством бродвейского театра в Америке, начал развивать культуру мюзикла в Украине именно в бродвейском жанре и формате.

«Мы хотим принести ее в мир людей, которые до этого были далеки от мюзиклов, для которых этот театральный жанр был непонятен и недоступен, потому что они не могли услышать, — в мир людей с проблемами слуха», — сказали представители театра.

В театре предложили создать мюзикл, который будет обеспечен всем необходимым, чтобы его поняли и почувствовали люди с недостатками слуха.

«Наш проект поможет каждому окунуться в сказку, почувствовать себя частью истории героев и поверить в чудеса! Прежде всего проект нацелен на детей. Важно, чтобы с детства они чувствовали себя полноценной частью общества, чтобы во взрослой жизни их ничего не сдерживало на пути к осуществлению мечты», — сказали в театре.

2

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Отделение полиции в Кагарлыке

"Три часа бил и насиловал, как хотел": жертва рассказала о надругательствах в отделе полиции Кагарлыка (видео)

место

Муж спал в квартире: шокирующие детали гибели выпавшей из окна юристки в Харькове

пропаганда

В сообщениях о задержании украинского военного в Крыму нашли нестыковки: где ошиблись пропагандисты

Виктор Павлик и Екатерина Репяхова

Невеста Виктора Павлика рассказала о нем то, о чем никто даже не подозревал

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер