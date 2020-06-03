Доллар продолжает дешеветь: как изменится курс в июне

Деньги

После стремительного скачка стоимости европейской валюты ее курс стабилизировался, а курс доллара продолжил опускаться. С понедельника, 1 июня, стоимость американской валюты снизилась на 7 копеек, а европейской — на 1 копейку. Так, 3 июня НБУ установил официальные курсы на уровне 26,80 грн за доллар и 29,92 грн за евро. На наличном рынке доллар дешевеет, а стоимость евро пока несущественно растет. В обменниках доллары можно сдать в среднем по 26,67 грн, купить — по 26,87 грн; евро — сдать по 29,49 грн, купить — по 29,96 грн.

«За неделю курс доллара к гривне снизился во всех сегментах валютного рынка на 0,3−0,5%, — рассказал «ФАКТАМ» старший аналитик компании «Альпари» Вадим Иосуб. — Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,87 грн до 26,80 грн (-0,3%). Курсы спроса и предложения доллара на межбанке, по данным компании «Укрдилинг», за это же время упали с 26,92−26,95 грн до 26,79−26,81 грн (-0,5%). Средние курсы покупки и продажи наличного доллара в банках уменьшились с 26,79−27,04 грн до 26,67−26,89 грн (-0,4% - -0,5%). При этом разница между средними курсами продажи и покупки сократилась с 0,9% до 0,8% за счет более быстрого падения курса продажи.

В последние дни активизировались инвесторы. Во вторник, 2 мая, Минфин на аукционах по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлек в госбюджет 2 млрд 946 млн грн. Минфин разместил гривневые долговые бумаги со сроком погашения 3, 6, 9 месяцев и 1 год. Отмечается, что спрос на предложенные ОВГЗ более чем в два раза превысил объем удовлетворенных Минфином заявок. Доходность всех четырех выпусков снизилась по сравнению с предыдущими размещениями. При этом в Минфине особо отметили, что доходность по кратчайшим бумагам вернулась к докарантинному уровню.

В течение ближайшей недели мы ожидаем снижения курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6−26,7 грн", — прогнозирует Иосуб.

Влияние на валютный рынок также продолжает оказывать ситуация с предоставлением Украине кредита от Международного валютного фонда.

«Курс гривни в среду, 3 июня, находится на отметке 26,79 грн за доллар, — рассказал «ФАКТАМ» руководитель отдела аналитики компании Forex Club Андрей Шевчишин. — Рынок находится в ожидании голосования совета директоров МВФ по выделению кредита Украине, поэтому не будет активно играть на повышение. Позитивным для рынка является заявление Европейского инвестиционного банка и Министерства развития общин и территорий Украины о заключении соглашения о сотрудничестве в сфере предоставления консультационных услуг для подготовки проектов по энергоэффективности общественных зданий. В рамках этого договора Киев рассчитывает получить кредит на 300 млн евро.

Вместе с этим рынок следит за данными по числу новых заражений и оценивает поступающую макроэкономическую статистику. Вероятно, в ближайшее время гривня укрепится и перейдет в диапазон 26,6−26,8 грн за доллар.

Если же делать прогноз на более длительное время, то в течение первого летнего месяца курс гривни может колебаться в диапазоне 26,5−27,5 грн за доллар. В июне импортеры начнут активнее выходить на рынок, что приведет к росту спроса на валюту. А поскольку экспорт товаров и сырья на внешние рынки, как ожидается, останется ограниченным, давление на гривню может усилиться", — считает Шевчишин.

На стабильность финансового рынка влияет и ситуация в банковском секторе. Стоит напомнить, что на период карантина банки были обязаны предоставить своим заемщикам кредитные каникулы, также им было запрещено применять санкции к должникам. fakty.ua/343 994 Однако по мере выхода Украины из карантина людям все же придется возобновлять выплаты задолженности. В Нацбанке заявляют, что для тех, кто оказался в сложной финансовой ситуации, будет предусмотрена реструктуризация кредитов.

«Действительно, просрочка по кредитам медленно растет, — рассказала в интервью FinClub первый заместитель председателя Национального банка Украины Екатерина Рожкова. — Но это связано с тем, что, по сути, реструктуризация кредитов еще не началась. Сейчас банки предоставляют заемщикам кредитные каникулы, а это не реструктуризация, а небольшая отсрочка. Мы дали банкам право не относить эти кредиты к дефолтным. Но, поскольку кредиты не погашены в срок, банки отражают их на балансе как просроченные. Чтобы просрочка исчезла, нужно продлить сроки погашения кредита, то есть провести полноценную реструктуризацию. Пока нет смысла это делать: никто не знает, когда точно закончится карантин, в каком объеме будут сниматься ограничения и когда экономика полноценно заработает.

Реструктуризация начнется тогда, когда завершится карантин и возобновится прежний ритм жизни, заработают предприятия и люди вернутся на работу. Мы постоянно говорим банкам: сразу после окончания карантина они должны быть готовы предложить своим клиентам различные программы реструктуризации. Это позволит дать клиентам уверенность, что никто не будет забирать залог и выбивать долги. Благодаря изменениям к закону о финмониторинге можно будет быстро подписать дистанционно договор и снять все вопросы.

Для крупного бизнеса должен быть индивидуальный подход. Для населения, частных предпринимателей, малого и среднего бизнеса подход к реструктуризации должен быть портфельным, то есть стандартным", — отметила Рожкова.

Стоит напомнить, что реструктуризации подлежат кредиты исключительно тем заемщикам, которые понесли финансовые трудности из-за ограничительных мероприятий, связанных с пандемией, и не способны вовремя обслуживать кредиты. Условия и срок реструктуризации определяются банком с учетом экономических потребностей заемщика.

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