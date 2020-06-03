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Женщина 4 месяца «консервировала» солью тело умершей матери ради ее пенсии
Жительница Окнянского района, на севере Одесской области, несколько месяцев скрывала от родственников и односельчан факт смерти своей матери, пользуясь тем, что старушка уже ряд лет болела, была прикована к постели и не выходила из дому. Ранее подобный случай произошел в Черновицкой области.
Тело 82-летней бабушки обнаружила внучка, о чем сразу сообщила правоохранителям. Выяснилось, что в течение четырех месяцев 60-летняя дочь покойной делала вид, что ничего не произошло — ради пенсионных выплат, которые она получала вместо умершей. Общая сумма этих выплат от Пенсионного фонда составила чуть более шести тысяч гривен.
Действия правонарушительницы были квалифицированы как мошенничество, по ч. 1 ст. 190 Уголовного кодекса Украины.
«Установлено, что она не просто прятала тело матери, а осуществляла надругательство над ним, периодически посыпая солью, чтобы оно не разлагалось. Поэтому открыто еще одно уголовное производство по статье „надругательство над телом умершего“ (ч. 3 ст. 297 УК Украины). Следствие продолжается, женщине грозит наказание в виде семи лет лишения свободы», — сообщили в полиции.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что на Донбассе мать пять месяцев прятала в подвале труп 14-летней дочери-инвалида, чтобы получать ее пенсию.
Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»
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