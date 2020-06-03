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Украина

Посол Ирана сделал важное заявление о судьбе «черных ящиков» сбитого самолета МАУ

13:05 3 июня 2020
самолет
Ольга ОХРИМЕНКО, «ФАКТЫ»

Появившиеся слухи о готовящейся передаче во Францию «черных ящиков» со сбитого в Иране «Боинга» МАУ не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.

Посол был вызван в МИД Украины для беседы по поводу расследования крушения авиалайнера. По словам дипломата, Иран рассматривает Украину как приоритетное государство, когда речь идет о расследовании и расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета.

В МИД Украины подтвердили, что готовят команду переговорщиков для диалога с Ираном. Встреча будет охватывать все вопросы, связанные с крушением украинского самолета.

Напомним, 8 января в Иране был сбит пассажирский самолет Боинг-737 «Международных авиалиний Украины». Самолет выполнял рейс из Тегерана в Киев и упал вскоре после взлета. Погиб украинский экипаж и все пассажиры (включая двоих украинцев).

Виновным в крушении самолета Иран назвал оператора ракетной системы: якобы тот нарушил правила ведения огня.

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