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Посол Ирана сделал важное заявление о судьбе «черных ящиков» сбитого самолета МАУ
Появившиеся слухи о готовящейся передаче во Францию «черных ящиков» со сбитого в Иране «Боинга» МАУ не соответствуют действительности. С таким заявлением выступил посол Ирана в Украине Манучехр Моради.
Посол был вызван в МИД Украины для беседы по поводу расследования крушения авиалайнера. По словам дипломата, Иран рассматривает Украину как приоритетное государство, когда речь идет о расследовании и расшифровке «черных ящиков» сбитого самолета.
В МИД Украины подтвердили, что готовят команду переговорщиков для диалога с Ираном. Встреча будет охватывать все вопросы, связанные с крушением украинского самолета.
Напомним, 8 января в Иране был сбит пассажирский самолет Боинг-737 «Международных авиалиний Украины». Самолет выполнял рейс из Тегерана в Киев и упал вскоре после взлета. Погиб украинский экипаж и все пассажиры (включая двоих украинцев).
Виновным в крушении самолета Иран назвал оператора ракетной системы: якобы тот нарушил правила ведения огня.106
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